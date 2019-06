A román védelmi minisztérium már "nemzetközi temetőnek" hazudja Úzvölgyét

Bencsik János jobbikos országgyűlési képviselő pénteken az úzvölgyi magyarellenes támadás kapcsán úgy fogalmazott: "az egész ügy bűzlik a román hatóságok szervezett provokációjától." A román kormány legújabb lépése visszaigazolni látszik azt az elméletet, hogy a magyar katonai temető román kisajátítását és meggyalázását Bukarest pusztán csak kiszervezte a soviniszta szélsőségeseknek, de valójában a hatalom forgatókönyve szerint zajlik minden.

Hátborzongató: egy tavaly megjelent regényben megírták azt, ami Úzvölgye körül most történik | Alfahír Egészen döbbenetes háttér kezd kirajzolódni az úzvölgyi temető csütörtöki meggyalázása mögött. A tavalyi év egyik best sellerében, a Máglyatűz című „geopolitikai thrillerben" szinte pontról pontra így robbantanak ki különböző háttérerők és titkosszolgálatok etnikai konfliktust Erdélyben. Az Uh.ro helyi magyar portál szerint több világos jel is arra mutat, hogy az incidens "magas szintről megszervezett, forgatókönyvszerűen eljátszott színjáték" volt.

A Nemzeti Védelmi Minisztérium memorandumot készít elő, amelyben hivatalosan kéri a kormánytól az Úzvölgyi katonatemető gondozásának átvételét - írja az MTI Gabriel Les védelmi miniszter vasárnapi, Mediafax hírügynökségnek adott nyilatkozatára hivatkozva.

A tárcavezető szerint a temető "nemzetközi jellegének megőrzése" miatt vennék át a sírkert gondozását, mivel ott "magyar, román, német, orosz, szerb, osztrák és olasz katonák is nyugszanak".

Ez ugyan jól hangzik, de nem igaz.

A temető az első világháborúban az osztrák-magyar, illetve a velük szövetségben harcoló német hadsereg temetője volt. Az itteni harcokban elesett román katonákat az 1920 előtti országhatár másik oldalán helyezték végső nyugalomra. Az Úzvölgyében állított román sírköveket pedig magyar katonák sírjai fölé helyezték.

.A miniszter szerint a tárca képes arra, hogy megvédje és karbantartsa a sírokat, felújítsa a "nemzetközi temetőben" található emlékműveket összhangban a nemzetközi egyezményekkel és a kétoldalú megállapodásokkal, melyeket Románia azokkal az országokkal kötött, amelyek hősei az Úzvölgyi temetőben nyugszanak.



A Mediafax úgy tudja, hogy a temető átvétele már a következő 30 napban megtörténik, ha valamennyi érintett fél egyetért vele. A temető állami tulajdonba vételének a lehetőségét Viorica Dancila miniszterelnök is megemlítette szombaton.



A Romániában januártól újraindított Szabad Európa Rádió pénteken azt közölte honlapján meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy

a temetőátalakítás ötlete éppen a védelmi minisztérium főtitkárától származik, aki még Kovászna megye prefektusaként kilátásba helyezte, foglalkozik majd az úzvölgyi sírkerttel.

A román védelmi tárca főtitkári tisztségét 2013 óta az a Codrin Munteanu tölti be, aki a Ponta-kormány Kovászna megyei megbízottjaként elindította a székely zászló elleni hadjáratot. Az egykori prefektus perek tucatjait indította el a székely zászlót kitűző önkormányzatok ellen. Gyakorlatát később Hargita, és Maros megye prefektusa is átvette és Kovászna megyei hivatali utódjai is folytatták. 2015-től a Dan Tanasa blogger által alapított Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) foglalkozik a magyar szimbólumok és feliratok elleni pereskedéssel.