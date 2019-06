A szállítóuszályon a Hableány - a mentést itt követheti élőben

A Hableány 13 nap után ismét a felszínen van. A szakemberek reggel 6-tól dolgoztak a mentésen. Ugyanakkor 4 áldozat hollétéről továbbra sincs információ. Nem elképzelhetetlen, hogy a kiemelt hajóroncsban vannak, ugyanis a hajótest alsó részében még nagyon sok az iszap.

Az N1TV közvetítése:

A köztévé közvetítése:

Frissítés 20:

"Valószínűleg a csepeli szabadkikötőbe viszik majd a hajóroncsot"

- mondta Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője az Indexnek. "A kiemelés után a BRFK hatáskörébe tartozik a hajó sorsa, ugyanis baleseti helyszínként vizsgálni fogják" - fogalmazott.

A TEK munkatársa az Indexnek megerősítette, hogy négy holttestet emeltek ki kedden a Hableányból és további négy személyt még keresnek.

"Van hordalék a hátsó teremben, ahol a turisták tartózkodtak, így elképzelhető, hogy ott még találhatnak valakit"

- nyilatkozta a portálnak.

Frissítés 19:

Az utolsó simítások, ezekben (13:30) a percekben párnafákkal támasztják ki a Hableányt, de egyelőre csak hajócsavar érte el az uszály felszínét.

Párnafákkal dolgoznak a szakemberek Béli Balázs

Frissítés 18:

Az élő közvetítés alapján 13:04-kor érte el a hajó tatja az uszály felszínét.

Frissítés 17:

Fél egy után megkezdték a Hableányt elszállító uszály felkészítését az átemelésre. A hajótestet teljesen kiemelték a hajótestet a Dunából, a levegőben lóg a Hableány.

Levegőben a Hableány Béli Balázs

Centiméterről centiméterre, lassan emelik át az uszályra.

Frissítés 16:

A köztévé is beszámolt róluk, de az Alfahír is, és az Index tudósítója is megemlékezett a gyülekező katasztrófaturistákról. Több mint százan gyűltek össze a rakparton, illetve Képviselői Irodaház tövében. Sokan közülük már hajnali 6-tól kint vannak (és ezt még be is vallották...), sőt, volt olyan ember is, aki Vácról jött fel, és ezt a napot erre a programra szánta. Sokan jól készültek, és távcsövekkel érkeztek.

Frissítés 15:

Most az iszap akadályozza a búvárok munkáját. A köztévé helyszíni riportere arról beszélt, hogy a hajó belsejében olyan nagy mennyiségű az iszap, hogy lehetetlenség a holttestek keresése. A beszámoló szerint a búvárokat is teljesen ellepte a hordalék.

Elhangzott az is, hogy most újra megpróbálnak szivattyúzással javítani a helyzeten - ezt is óvatosan kell, nehogy ezzel sértsék meg a hajóban rekedt holttesteket -, ám ha ezután sem sikerül a búvároknak feltárni az alsó szintet, akkor kiemelik a hajótestet a Dunából.

Frissítés 14:

Befejezték a szivattyúzást. Három magyar búvár megkezdte a legalsó szint feltárását negyed 12 után.

Búvárok kezdik meg a legalsó szint kutatását Béli Balázs

Frissítés 13:

A Hableány teljes hosszában a felszínen van, ugyanakkor még nem áll függőleges állásban a hajótest, balra dől. A közvetítésből az látszik, hogy a szakemberek most különböző hevederekkel igyekeznek stabilizálni a hajó helyzetét.

Ugyanakkor a legalsó szintet még nem derítették fel a búvárok - továbbra is keresnek 4 áldozatot.

Frissítés 12:

Délelőtt 10 órára az utolsó előtti szakaszhoz ért a mentés.

A hajó nagy része már a felszínen van Béli Balázs

Az emelés most a szivattyúzás miatt áll, a hajó belsejébe, az alsóbb szintekre juthatnak be így a búvárok. Ha sikerül a mentés, a feltárás ezen a területen is, akkor kiemelhetik a hajótestet a vízből.

Frissítés 11:

Megerősítették, hogy a mai napon felszínre hozott áldozatok között van a hat éves dél-koreai kislány is.

Frissítés 10:

Folytatódhat az emelés, miután sikerült stabilizálni a Hableányt a felfedezett sérülés után. Új mentőpontot sikerült találni a hajótesten.

Egyébként egy ember valahogy beleesett a folyóba - a köztévé közvetítéséből nem derült ki, hogyan. A civilruhás férfit sikerült kimenteni, de az is látszódott, milyen brutálisan nagy még most is a Duna sodrása.

A Dunába esett férfit kimentette a TEK Béli Balázs

Frissítés 9:

Megérkezett a helyszínre Pintér Sándor belügyminiszter is.

Megtekint a vízről is:

Frissítés 8:

Egy most felfedezett sérülés hátráltatja a munkát: a Hableány jobboldalán találtak egy valamit, talán egy repedést, léket, amely miatt le kellett állítani a munkát. Most újabb hevedereket próbálnak csatlakoztatni a roncshoz.

Frissítés 7:

Ezekkel a járművekkel viszik ki a holttesteket. Még négy áldozatot keresnek a búvárok.

Frissítés 6:

A köztévében elhangzott, összecsúszott a Hableány és az egyik uszály, így most szüneteltetik a hajótest emelését. A technikai szünetet egy újabb heveder bekötése is indokolja.

Ezt látják a sajtómunkatársak a Margit hídról Béli Balázs

Frissítés 5:

Négy holttestet hoztak ki a búvárok a Hableány roncsából kedd 8 óra 20 percig - jelentette a helyszínről az MTI tudósítója.

Tisztelgés az áldozatok előtt Béli Balázs

Frissítés 4:

Két újabb holttestet hoztak ki a részben felszínre emelt Hableány sétahajóról, így már három holttestet emeltek ki a roncsból ma reggel. A hajó utasai közül hat embert keresnek még.

Búvár a Hableány hajón Béli Balázs

Frissítés 3:

A vízből felbukkanó szinteket a búvárok vizsgálják át.

A hajóroncs felsőrészén egy búvár vizsgálódik Béli Balázs

Frissítés 2:

Ahogy azt előre jelezték, a hajóroncsban találni fognak holttesteket - ugyanakkor a mentőegységek, a búvárok figyelnek a kegyeleti szempontokra.

A kapitányi hídról kiemelt holttest Béli Balázs

Frissítés 1:

A tervek szerint négy fázisban történik meg a hajó kiemelése, amely várhatóan az egész délelőttöt igénybe veszi majd.

Hableány kiemelése MTI/Mohai Balázs

Az MTI tudósítójának helyszíni információja szerint először a kapitányi hídig emelik meg a hajót, majd a teremszintig, utána a vízvonalig, majd végül az egész járművet a felszínre hozzák, és az előre odavitt uszályra helyezik.

Az egyes fázisok során a búvárok behatolnak a hajótestbe, hogy eltávolítsák a munkálatokat akadályozó tárgyakat, bútordarabokat, a holttesteket eltakaró berendezési tárgyakat.

A hatóságok felkészültek a Hableányból esetlegesen kiömlő üzemanyag felfogására is, mivel a hajótestben 1400 liter gázolaj van - értesült a helyszínen az MTI.

Frissítés:

7 óra után felbukkant a vízből a Hableány kapitányi hídjának a teteje. Most a búvárok a felső szintet átvizsgálják, illetve kiszivattyúzzák onnan a vizet.

A Margit híd déli oldalát lezárták a hatóságok a gyalogosforgalom elől.

A balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó kiemelésekor egy ponton meg is roppanhat a hajó gerince - mondta el a köztévének a Clark Ádám úszódaru tervezője. Götz Sándor hajómérnök jelezte: elképzelhető, hogy a hajót az ütközéskor olyan sérülés érte, ami miatt le kell állítani a kiemelést. A szakértő szerint valószínű, hogy a hajó utasterében vannak még holttestek.

A munkálatok akár 6 órát is igénybe vehetnek.