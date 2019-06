Vizsgálatot indított az osztrák ügyészség Heinz-Christian Strache ellen

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot a gazdasági és korrupciós ügyekben illetékes osztrák ügyészség (WKStA) Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke ellen - közölte a profil című hírmagazin internetes felületén csütörtökön.

Az MTI beszámolója szerint az APA osztrák hírügynökség megkeresésére az illetékes vádhatóság megerősítette a folyamatban lévő nyomozást a botrányba keveredett egykori alkancellárral szemben.

A WKStA szerint vizsgálatok folynak Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is, illetve további ismeretlen tettesek ellen "különböző társulási formákban" elkövetett hűtlen kezelés miatt.

Johann Pauer, Strache jogi képviselője a profil megkeresésére azzal válaszolt, hogy "folyamatban lévő bűnügyi eljárásokkal kapcsolatban nem nyilatkozhat". A profil emellett úgy tudja, a vizsgálat már május 20. óta zajlik Strachéval és Gudenusszal szemben, a WKStA ezt azonban nem kívánta megerősíteni.

Értesülések szerint ugyanebben a korrupciós ügyben vizsgálat folyik Markus Tschank parlamenti képviselő ellen is, mivel az FPÖ-höz közel álló több egyesületben is aktív tevékenységet folytatott. Az osztrák parlament a nap folyamán egyhangúlag döntött Tschank mentességének felfüggesztéséről. A szabadságpárti képviselő egyébként maga is kérte, hogy a törvényhozás eleget tegyen a WKStA erre vonatkozó indítványának.