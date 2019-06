Kepli Lajos: ez nem meghátrálás, pártpolitikai csatározások nélkül akarom képviselni a városom

Kepli Lajos, a Jobbik környezetvédelmi szakpolitikusa a mai napon bejelentette, hogy 9 év után önként lemond az országgyűlési képviselői mandátumáról. A képviselő Balatonalmádi polgármesteri címéért fog ringbe szállni, döntéséről a Facebook-oldalán is beszámolt.

Ott többek között ezt írta:

"A politika szolgálat kell legyen, bármilyen színtéren is végzi azt az ember. Mindig látni kell, hogyan és hol tudjuk nemzetünk, hazánk és szűkebb közösségünk javát szolgálni. Azért adom most vissza kilenc évnyi országgyűlési képviselőség után mandátumom, hogy teljes tudásomat és tapasztalatomat pártpolitikától mentesen városom szolgálatába állíthassam. Szándékom komolyságát kívánom hangsúlyozni ily módon."

A poszt:

Kepli Lajos az Alfahír érdeklődésére leszögezte,

ez semmiképpen sem jelent meghátrálást, inkább csak egy másik fronton fog szolgálni.

Ugyanakkor lapunknak is hangsúlyozta, nem pártpolitikai szempontok szerint kívánja vezetni Balatonalmádit, és ebbéli szándékának komolyságát jelzi az is, hogy önként lemondott parlamenti mandátumáról. Döntését azzal is magyarázta, hogy komoly feladatnak tekinti a városvezetést, és teljes egészében az erre való felkészülésre akar koncentrálni a következő hónapokban.

"Nem állok be egyik táborba sem"

- fogalmazott Kepli Lajos, majd hozzáfűzte: célja, hogy a teljes spektrumot megszólítsa, a fideszes szavazótól a DK-sig. Kizárólag Balatonalmádi érdekeit nézem, és a város lakóit, valamint a településünk fejlődését szem előtt tartva fogok polgármesterként is dolgozni - közölte.

Nagy vonalakban felvázolta a terveit - a részletes programot a későbbiekre ígérte -, álláspontja szerint

meg kell akadályozni, hogy más környező Balaton-parti városok mintájára Balatonalmádi egy zsúfolt, kockaházakkal beépített nyaralóteleppé változzon.

Meg kell őrizni az arculatunkat, azt a kisvárosi jelleget, amely egyszerre biztosít a helyben élők számára egy élhető környezetet, ugyanakkor a szükséges fejlesztések végrehajtásával, vonzó célpontot jelent a Balatonhoz érkező nyaralóknak is - mondta el.

"Környezetvédelmi szakpolitikusként, balatoni emberként a Balaton mindig is szívügyem volt, és az is marad, és polgármesterként közvetlenül is tudok tenni a Balaton védelme érdekében"

- fogalmazott, hozzátéve: a Balaton védelmét pártpolitikán felülinek tartja, így aki változást szeretne a jelenlegi városvezetésben, annak támogatására ezért pártszimpátiától független számít.

Kepli Lajos a 2018-as országgyűlési választásokon is megmérette magát egyéni képviselőjelöltként Veszprém megye 2-es számú választókerületében.

Akkor a Jobbik országos eredményét jóval meghaladva, 34,16 százalékot ért el (és lett második a fideszes Kontrát Károly mögött), úgy hogy a DK és a Momentum is elindult vele szemben. Sőt, Balatonalmádi több választókörében is 40 százalék feletti eredményt produkált, ami szintén jó alapnak tűnhet. Stratégiáját erősítheti az is, hogy amíg Pintér Tamás (Dunaújváros) és Mirkóczki Ádám (Eger) esetében egy nagypolitikai alapokon nyugvó ellenzéki összefogás áll a jelöltek mögött, addig a kevesebb mint 10 ezer lakosú Balatonalmádi esetében sokkal fontosabb a helyi beágyazottság, a személyes ismertség. Aminek a további építését ígéri most Kepli Lajos.