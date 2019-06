Király Gábort csábíthatja polgármesternek a Fidesz Szombathelyen

Újabb sportolóra csaphat le a Fidesz: a 24.hu szerint Király Gábort, a magyar labdarúgó-válogatott egykori klasszis kapusát kérte fel a kormánypárt, hogy színeikben induljon a szombathelyi polgármester-választáson.

A lap azt írja, az értesülést a sportoló környezetéből többen is megerősítették, de Király még nem mondott igent. A nemrég visszavonult, jó hírben álló sportolóra azért lehet nagy szüksége a Fidesznek, mert a helyi, alapvetően jobboldali-konzervatív Pro Savaria Egyesületben politizáló Horváth Miklós alpolgármester még január 8-án - a fideszes képviselők távollétében - megszavazta a közgyűlés aktuális napirendjét, így a testület le tudta szavazni a rabszolgatörvényt.

Ezt követően az ellenzék lényegében többségbe került, és a várost azóta baloldali, jobbikos és a már említett Pro Savaria-s képviselők irányítják.

És bár egyelőre még polgármesteri szinten a Fidesz irányít, de a város közgyűlési többségét is megszerző ellenzék ősszel is közösen fogja megmérettetni magát, így esélyes lehet a polgármesteri cím elhódítására is. A Fidesznek ezért jó oka van kapkodni, és a lehető "legnagyobb nevű" embereket maga mögé állítania - már ha sikerül.