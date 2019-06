Emberi lábat találtak a kukoricás mellett Mezőlaknál

Mezőlaknál egy kukoricaföld mellett kapott defektet egy férfi, aki kerékcsere közben meglátott a fűben egy emberi lábat. A testrész magában hevert az út mellett.

A bejelentést követően a rendőrség keresőkutyákkal fésülte át a környéket, de az esetről beszámoló RTL Híradó információi szerint egyelőre nem tudják, hogy kihez tartozhatott a testrész, ahogyan azt sem, hogyan kerülhetett az út mellé.

A helyi polgármester nyilatkozata szerint egy zoknit és egy 39-es méretű munkavédelmi bakancsot is találtak a helyszínen, a településen azonban nem érkezett bejelentés eltűnt személyről.

Van viszont a környéken két nagyobb gyár is, ahol több százan dolgoznak, köztük külföldiek is, és munkásszálló is működik a közelben, ezért a polgármester velük is felvette a kapcsolatot, hátha onnan hiányzik valaki.

A rendőrség csak annyit mondott, hogy bűncselekményre utaló nyomokat egyelőre nem találtak, de még tart a nyomozás.