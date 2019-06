Felháborodtak az egészségügyi szakdolgozók, mert egy már bejelentett béremelést jelentett be ismét a kormány

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár szombaton bejelentette, hogy 8 százalékkal emelik a szakdolgozók és védőnők bérét, de mint kiderült ez nem egy új béremelés, hanem az, amire már 2016-ban kötelezettséget vállaltak.

Az egészségügy érdekvédői ezért azonnali egyeztetést kérnek a kormánytól – írja a Népszava.

Az ágyak mellett már most is 30-35 százalékkal kevesebb ápoló dolgozik, mint amennyire szükség lenne a működés minimális feltételeinek a biztosításához és ezen minden bizonnyal a most bejelentett, júliusi nyolc százalékos emelés sem fog segíteni, ugyanis még így sem éri el a szakdolgozók mintegy 15 százalékának a fizetése a garantált bérminimumot – ez idén 195 ezer forint –, így ezért most bérkiegészítést kapnak.

Babonits Tamásné, a Magyar Szakdolgozói Kamara általános alelnöke a lapnak azt mondta, hogy a kormányzati bejelentés köszönő viszonyban sincs azzal a bértáblával, amiről négy hónapig velük tárgyaltak, és amit – tudomása szerint – a közigazgatási egyeztetés is jóváhagyott.