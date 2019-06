Amíg a béruniót támogatta, lenácizták, most Orbán fogadta a Karmelitában

Jaak Madison a náci Németországot méltató megnyilvánulásáról, illetve más botrányairól is hírhedtté vált saját hazájában – írta 2017 szeptemberében az Origó a TV2-re hivatkozva. Akkoriban a Fidesznek és a kormányoldali sajtónak az volt a célja, hogy lejárassák a Jobbik béruniós kezdeményezését, amelynek egyik aláírója, szövetségese, illetve Gyöngyösi Márton mellett a második képviselője az észt Jaak Madison volt. 2017. március 14-én, a budapesti Kempinski Hotelben fogadták el és írták alá a béruniós kezdeményezésről szóló nyilatkozatot. Jaak Madison akkor a Jobbik vendégeként tartózkodott Budapesten, az eseményről és az aláírókról fotó is készült.

„Észtországból nagyjából százezer ember ment külföldre - főleg Finnországba vagy Svédországba -, ez körülbelül a népesség 10 százaléka, így igen komoly kérdés. Épp ezért a fő cél az, hogy uniós szinten oldjuk meg az eltérő bérek és életszínvonalak problémáját. Az EU-nak azért kellene dolgoznia, hogy 10-15 éves időintervallumon belül az összes tagország gazdaságát olyan szintre emelje, hogy az embereknek ne kelljen megélhetési problémák miatt külföldre menekülniük. Jelentős előrelépés lesz, ha erre fel tudjuk hívni az Európai Bizottság figyelmét.”

- fogalmazott akkor Jaak Madison, aki rövid interjút adott az Alfahírnek.

A fotó 2017. március 14-én készült a béruniós kezdeményezés aláírása után, balról az ötödik Jaak Madison. Béli Balázs

És hogy mekkorát változott a világ, meg a fideszes narratíva az észt politikussal kapcsolatban?

Pénteken számolt be az MTI híradása alapján (Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tájékoztatta a távirati irodát) a kormánypárti sajtó, hogy Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) politikusait, Jaak Madison képviselőt, az Észt-Magyar Baráti Tagozat elnökét, és Siim Pohlakot, aki várhatóan átveszi a baráti tagozat vezetését, miután Jaak Madison európai parlamenti képviselőként folytatja munkáját.

A kormánypárti Magyar Hírlap cikkének címe szerint „Észt konzervatív politikusokkal tárgyalt Orbán Viktor”, vagyis a kormányfővel találkozó Jaak Madison már nem újfasiszta. Sőt, konzervatív, bevándorlásellenes „lett”, míg 2017-ben a fideszes sajtó szerint nem az volt (csak mert akkor éppen a Jobbikkal tárgyalt).

Az MTI híradása a találkozóról:

„A pénteki megbeszélésen megállapították, Európában és szerte a világban a választók egyre nagyobb politikai szerephez juttatják azokat a pártokat, amelyeknek fontos a nemzeti, keresztény értékek megvédése, valamint a migráció veszélyeinek elhárítása. Az EU megújulásáról szóló viták során - a hagyományos európai értékek képviseletére - fokozza együttműködését a Fidesz és az Észt Konzervatív Néppárt, valamint a magyar és az észt kormány - hangzott el a találkozón.”

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által pénteken közreadott képen Orbán Viktor kezet fog Jaak Madisonnal, az Észt Konzervatív Néppárt politikusával a Karmelitában. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Valószínűleg Jaak Madison nincs tisztában azzal, hogy milyen lejáratás ment ellene két éve a fideszes sajtóban.

Orbán Viktor meg most mosolyogva fogott vele kezet, míg ő, a Fidesz és a kormánya hallani sem akart a béruniós kezdeményezésről, aminek egyik oszlopos tagja éppen Jaak Madison volt.

Mindenesetre annyira örült a magyar miniszterelnökkel való találkozójának, hogy saját Facebook-oldalán is megosztott néhány közös képet, és azt is hozzátette, nagyon jó légkörben zajlott le a beszélgetésük, illetve szorosabb együttműködésről is szó esett.

Az észt politikus egyébként kifejezetten jó kapcsolatban van azokkal a jobboldali populistákkal, akikkel Orbán Viktor is szoros viszonyt ápol. Az EP-választás előtt Jaak Madison ott volt Matteo Salvini milánói nagygyűlésén is, ahol a Liga vezetője a népek és nemzetek Európáját hirdette meg az EU-t eddig uraló elittel szemben.

Jaak Madison és Matteo Salvini Fotó: Jaak Madison Facebook-oldala

Bár május 26-án nem került sor a nagy áttörésre, Identitás és Demokrácia néven megszületett az új Európai Parlament legnagyobb euroszkeptikus frakciója, melynek az Észtországi Konzervatív Néppárt képviseletében Jaak Madison is a tagja.