Villámárvíz Nagyvisnyón - VIDEÓ

Villámárvizet okozott a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék szerdán Nagyvisnyón, ahol utcákat öntött el és házakat, melléképületeket is veszélyeztetett a víz - közölte a Heves megyei katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-vel.

Nagy Csaba elmondta, hogy a településre a nap folyamán eddig több mint 20 alkalommal vonultak a bélapátfalvai önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltók. Házakból, pincékből, garázsokból kellett kiszivattyúzniuk a betört vizet. Szerencsére az érintett ingatlanok egyike sem vált lakhatatlanná.

Elöntötte az eső Nagyvisnyót Beküldött videó 2019.06.19.

Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensének tájékoztatása szerint a vihart követően hömpölygő víz miatt a rendőrök átmenetileg lezárták a Nagyvisnyót Dédestapolcsánnyal összekötő utat. A forgalomkorlátozást azonban már feloldották - jelezte, fokozott óvatosságra figyelmeztetve az arra közlekedőket az úttestre került hordalék miatt.

A vasúti közlekedésben fennakadásokat okoz az időjárás

Aszód és Galgamácsa között a nagy mennyiségű eső több helyen elmosta a vasúti pályát, ezért ezen a szakaszon huzamosabb ideig szünetel a vonatforgalom. A közúti viszonyok miatt a területileg illetékes busztársaság a közúton sem tudja megközelíteni a kimaradó szakaszt. Az Aszód-Balassagyarmat vonalon jelentősen nő az eljutási idő.

A szobi vonalon Verőce és Szob között a lehulló csapadék egy szakaszon hordalékkal borította be az egyik vágányt, illetve fakidőlés és feszültség kimaradás is lassítja a közlekedést. A késő esti órákig a távolsági járatok esetenként 60-90 perccel hosszabb menetidővel közlekedhetnek.

További esőzés várható

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki csütörtökre. Emellett az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt.

Azt írták: szerdán, kora este keleten még többfelé várhatók zivatarok, amelyek éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg.

Csütörtök reggel, délelőtt még csak néhol, ezt követően azonban ismét sok helyen kell számítani zivatarokra, főként az ország keleti felében. Az intenzívebb csapadékgócokban rövid idő alatt 20-50, néhol 50 milliméternél is több csapadék, illetve nagy méretű jég hullhat, és 60-80 kilométer/órás széllökésre is van esély. Néhol - többnyire az Alföldön - heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek során a szélrohamok esetleg meghaladhatják a 80-90 kilométer/órát, a jégméret pedig a 2-3 centimétert.

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet hajnalban általában 15-20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-31 fok között valószínű.