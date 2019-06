A Jobbik óránként 200 forintért parkoltatná a budapestieket

A Jobbik a költségvetési vita okán, illetőleg a közelgő önkormányzati választás apropóján a korábbi, de megreformált javaslatcsomagjáról – amely egyébként a budapesti programjának is a részét képezi – beszélt sajtótájékoztatón Z. Kárpát Dániel. A párt alelnöke közölte,

felszámolnák a jelenlegi budapesti parkolási rendszert,

maximálnák és emberközelibbé tennék a parkolási díjakat,

és állami ellenőrzés alá vonnák a parkolási rendszer egészét, méghozzá országos szinten.

A politikus emlékeztetett, már 2014-ben is nyújtottak be hasonló javaslatokat a parlament elé, egyben figyelmeztetve, hogy a rendszer fenntarthatatlan. Felidézte, hogy a Jobbik szorgalmazta, hogy a parkolási automatákat kössék be a NAV-hoz, és számolják fel a visszaélések különböző formáit. Ezek egyrészt csak részben valósultak meg (és csak tüneti kezelésnek tűnnek), másrészt a kormányzat döntése eredményeként mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül az állami kasszába folyik be a parkolási díjak egy része.

Ugyanakkor Z. Kárpát Dániel nem tarja fontosnak a közvetítőcégeket sem, állami háttérrel is ellenőrzés alá vonható ez az úgynevezett piac.

Hangsúlyozta: 200 forint körüli óránkénti parkolási díjat tart emberközelinek a Jobbik, ettől elmozdulni fölfelé csak extrém esetben lehetne; itt az országgyűlési képviselő a Budai várat nevezte meg, illetve azokat a helyeket, ahol a forgalomszabályozás elengedhetetlen.

Z. Kárpát Dániel közölte azt is, hogy a Jobbik a fizetős parkolás meglétét csak abban az esetben tudja elfogadni, ahol forgalomszabályozási szempontok megvalósulnak – amelyeket egyébiránt a kerületek engedélyezési reformjában kellene szabályozni.

Úgy fogalmazott, hogy aki kiváltja az éves kerületi engedélyt, azért cserébe parkolhasson ingyenesen az adott kerületben. Az engedélyeztetési rendszer vadhajtásainak felszámolása után lehet csak forgalomszabályozási szempontokat megvalósítani – fogalmazott, hozzátéve, annak tartja azt is, hogy egy kerületi lakos a kerületben lévő egészségügyi intézmény közelében parkolási díjat kénytelen fizetni, illetve hogy Ferencváros külső része és a belváros között hatszoros eltérés van a parkolási díjban, emögött pedig nem állhat észszerű gazdasági folyamat, vagy forgalomszabályozási szempont.

A Jobbik mindezzel a 15-20 milliárd forintnyi parkolási díj összeg egy részét szeretné megspórolni az autóstársadalom számára. Nem tudjuk elfogadni, hogy olyan magáncégek szerepeljenek ezen az úgynevezett piacon, amelyek úgy fölöznek le milliárdos hasznot, a magyar autóstársadalom zsebéből elvéve, hogy ezután semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak, és sok esetben még a kerületi kasszát sem gyarapítják – fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy élnek a gyanúval, hogy számos kerületben a Fidesz és az MSZP összejátszásának köszönhetően direkt előnytelen szerződéseket kötöttek, ezeket a kontraktusokat egyesével kell átnézni és felülvizsgálni.

Z. Kárpát Dániel kiemelte, ami most elhangzott, az az utóbbi évek jobbikos javaslatainak felújított formája, hiszen

„a magyar autóstársadalom még mindig indokolatlan sarcoknak van kitéve, sokszor maffiaszerű működési modellek közé szorítva”.

Mivel a képviselő úgy vélekedett, hogy ez a téma politikai pártok bunkósbotjává silányult a mostani kampányban, pedig szakmai kérdés lenne, rákérdeztünk arra, hogy hol akadtak el a Jobbik korábbi ezirányú javaslatai.

A válaszból kiderült, hogy már az Országgyűlés szakbizottságán sem jutottak túl, pedig ugyanezeket a problémákat tárták fel és ismertették, ám ezekre akkor még azt mondta a Fideszes többség és az MSZP-s kisebbség, hogy vitára méltatlanok. Örülök, hogy megváltozott a helyzet, és mindenki elismeri, hogy a rendszer problémás – fogalmazott Z. Kárpát Dániel.