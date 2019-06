Mi lenne, ha Kálmán Olgát feljelentették volna zaklatás miatt?

Az nagyjából mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Fidesz az összes (undorító, lejárató) kampányát először gondosan szondáztatja, leméri közvélemény-kutatások során. Egy fővárosi olvasónk hívta fel a figyelmet, hogy a főpolgármester-választással kapcsolatos telefonos kutatáson többek között azokra a kérdésekre kellett választ adnia,

mennyire befolyásolna őt a szavazásánál, ha kiderülne Kálmán Olgáról, hogy

"összeférhetetlen, erőszakos, kiállhatatlan munkatárs",

"és erőszakoskodott volt férjével, aki zaklatás miatt feljelentette, új férjének előző feleségét ugyancsak fenyegette, zaklatta, ezért ügye bíróság elé kerül".

Olvasónknak az is feltűnt, hogy a kormányzati kommunikációs panelekkel operáló kutatás az ellenzéki jelöltek közül egyedül Kálmán Olgával volt mostoha - volt olyan feladat is, hogy spontán mondjon a válaszadó egy rossz tulajdonságot a DK-s jelöltté avanzsáló újságíróról. Ezzel szemben Karácsony Gergely érintetlen maradt (különösebben Puzsér Róberttel és Kerpel-Fronius Gáborral sem foglalkoztak, bár őket egymással szemben is mérték), amiből levonható a megállapítás, hogy a Fidesznek megfelelőbb végső ellenfél a parkolási mutyival magát megégető párbeszédes politikus.

Szintén érdekes, hogy kíváncsiak voltak a fővárosiak véleményére a kábítószer-terjesztőkkel szembeni határozottabb fellépéssel kapcsolatban is

Meglátjuk, a fenti témák közül melyik jelenik majd meg az önkormányzati választási kampány alatt.