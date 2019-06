Ma tartják a megismételt isztambuli főpolgármester-választást

Megkezdődött vasárnap reggel Isztambulban a megismételt főpolgármester-választás. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint nyolc órakor nyíltak. A szavazást azért ismétlik meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a több mint 10 milliós metropolisz főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette.

Az MTI összefoglalója szerint a voksolásnak a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít, miután úgy tűnt, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette iszlamista-konzervatív kormánypárt márciusban, 15 év után először elveszíti a legnépesebb város vezetését. Elemzők főként az egyre romló gazdasági helyzettel magyarázták ezt.

Binali Yildrim, a török kormánypárt jelöltje kreml.ru

Márciusban a fő ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglu mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzte meg az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltjét, Binali Yildirimet. Később a hatalmon lévő AKP sorozatos fellebbezései nyomán a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) a jogosulatlanul kijelölt számlálóbizottsági elnökökre és az érvénytelen számlálólapokra hivatkozva semmissé nyilvánította az eredményt. A lépés nemzetközi bírálatot is kapott.

Ekrem Imamoglu, az ellenzéki jelölt



A kampányban az utolsó héten Erdogan is aktívan részt vett. Élesen támadta Imamoglut, egy alkalommal "béna kacsának" nevezte, amiért a városi tanács kormánypárti többsége miatt amúgy is meg lenne kötve a keze. A közvélemény-kutatások a mostani választásra még ha a márciusinál kevésbé is, de ugyancsak kiélezett versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu "szűk többséget elérő" győzelmével számol.