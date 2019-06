Az ügynök visszatér: ismét aktiválja újpesti kamujelöltjét a Fidesz?

Komolyan kétségbe lehet esve az újpesti Fidesz. A közterületen kampányoló ellenzéki pártok meglehetősen pitiáner, és a bíróság szerint is törvénytelen megbírságolása után ismét aktiválták az előző pártállam idején is megbízható elvtársnak számító tavalyi kamujelöltet.

A IV. kerületi DK, MSZP, Momentum, LMP és a Jobbik közösen indulnak az őszi önkormányzati választásokon a decemberben bejegyzett Újpestiek Közössége Egyesület színeiben. Ez a szavazólapon UPK-ként fog megjelenni. Minden bizonnyal erre játszanak rá azok, akik májusban létrehozták

a kísértetiesen hasonló, egyetlen ékezetben eltérő rövidítésű ÚPK-t.

A kreativitás itt azonban el is fogyhatott, mivel a szervezet teljes Újpesti Patrióták Egyesület – s ebben bizony hiába keressük a rövidítésben szereplő "K" kezdőbetűt.

A rejtélyes "civil" szervezetet nem más jegyeztette be, mint Horváth Imre. Az egykori határőr tiszt a tavalyi országgyűlési választásokig a szocialisták színeiben politizált, ekkor azonban hátat fordított a pártnak, mert nem őt indították képviselő-jelöltként. Önállóan is nekigyűrközött a megmérettetésnek, s érdemi kampánystáb és aktivisták nélkül is, hogy-hogy nem, sikerült összegyűjteni a szükséges számú ajánlást.

Újpest-szerte beszélték, hogy Horváth valójában a Fidesz kamujelöltje volt az ellenzéki voksok megosztására.

Végül 2,34 százalékos eredménnyel jött le a pályáról. Ám úgy tűnik, a kormánypárt most visszaküldi a kispadról zavarójátékosát.

Az Index megkereste Horváthot az ügyben, aki – azon kívül, hogy ő a szervezet bejegyzője és elnöke – lényegében

az égvilágon semmit nem tudott elmondani az ÚPK-ról.

Arra sem tudott értelmezhető magyarázatot adni, hogy a két egyesület bírósági bejegyzésében szereplő "cél szerinti leírás" egyetlen mondat kivételével

miért egyezik meg szóról szóra a korábban alapított ellenzéki UPK-val?

Két, ennyire hasonló szervezet bejegyzését egyébként nem is szokták engedni a bíróságok, s ezzel Horváth "jogi segítői" is tisztában lehetnek, hiszen

Az Újpesti Patrióták Egyesületet az Egri Törvényszéken jegyeztették be.

Déri Tibor, a Momentum, a DK, az MSZP, az LMP és a Jobbik közös polgármester-jelöltje szerint csak ezért mehetett át a bírósági szűrőn a bejegyzés, hiszen az ő szervezetüket hivatalosan is Budapesten alapították. Az Indexnek azt mondta, keresik a jogorvoslati lehetőséget a választók megtévesztésére szolgáló, egyértelmű trükk miatt.

Déri szerint a "Wintermantel Zsolthoz bejárással rendelkező" Horváth Imre nem egyénileg akciózik. Úgy véli, a kiugrott volt MSZP-s politikust a kerületi, avagy az országos Fidesz irányíthatja. Déri szerint a kormánypárt "érzi a vesztét Újpesten", hiszen

a legrosszabb fővárosi eredményüket itt produkálták a májusi európai parlamenti választáson.

Déri Tibor szerint az álcivil névhasználati trükk csak a kezdet, a Fidesz Újpesten mindent bevet majd ellenük.

"Bárhogyan is próbálja rejteni Wintermantel Zsolt, az ilyen eszközök jól megmutatják, ő is a Fidesz embere, éppen úgy Orbán bábja, mint más helytartók és kiskirályok. Ez ellen kell fellépnünk októberben"

- szögezte le.

Horváth Imre az "újpesti Schmuck Andor" szerepére tör – véli Szabó Balázs, a helyi Jobbik alelnöke. Emlékeztet arra is: a kamuegyesület alapító okiratát egyébként éppen május 13-án írták alá, amikor Mirkóczki Ádámnak a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján váratlanul feltűnt az épületből távozó Horváth Imre is.

"Horváth Imre egykori határőrként szoros kapcsolatban állt az állambiztonsággal, a 80-as években a KGB moszkvai továbbképzőjét is megjárta. Nem lennék meglepődve, ha ez a kapcsolat a mai napig élne"

- fogalmazott Szabó. Hozzátette: ezt látszik alátámasztani az is, hogy tavaly tavasszal Józsa Sándort, az egykori III/II-es kémelhárító tartótisztet delegálta saját képviselőjeként a helyi választási bizottságba.

A kerületi Jobbik alelnöke szerint minden jel arra utal, hogy