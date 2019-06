Hivatalos: Karácsony Gergely nyerte az előválasztást

Az Azonnali.hu értesülései szerint Karácsony Gergely nyerte meg az ellenzéki előválasztást.



Az előválasztásban részt vevő ellenzéki pártoktól több forrásból úgy értesült a portál, hogy

Karácsony Gergely 49, a DK által támogatott Kálmán Olga 40, a momentumos Kerpel-Fronius Gábor 11 százalékot kaphatott a budapesti ellenzéki előválasztáson.

Mint ismert, az előválasztás biztosan érvényes lesz miután a kitűzött 50 ezernél jóval többen vettek részt a szavazáson.

FRISSÍTÉS

Sajtótájékoztatón erősítette meg a hírt Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke, hogy

az MSZP-P jelöltje, Karácsony Gergely nyerte a budapesti előválasztást.

68 240 érvényes szavazat érkezett a három jelöltre, melyet több mint 120 aktivista számolt át. A részletes eredmény a követező lett:

Kerpel-Fronius Gábor (Momentum): 9792 szavazat

Kálmán Olga (DK): 25 093 szavazat

Karácsony Gergely (MSZP-P): 33 355 szavazat

A bejelentésen

a DK által támogatott Kálmán Olga meg sem jelent,

a győztesen kívül csak a Momentum jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor vett részt.

Magyar György a demokrácia győzelmeként aposztrofálta az előválasztást, és annak bizonyítékát látta benne, hogy van ellenzék Budapesten, amely "nem fél vetélkedni".

Így már biztos, hogy a Fidesz ellen az óbaloldal plüssfigurája állhat ki az élet-halál harcra az októberi főpolgármester-választáson (Puzsér Róbert független jelölt mellett).

