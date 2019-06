Euractiv: bolgár jelöltje lehet Orbánnak az Európai Bizottság élére

A bolgár Krisztalina Georgieva neve is felmerült, mint jelölt az Európai Bizottság élére – írja a 444.hu az Euractiv brüsszeli hírportál információjára hivatkozva. Georgieva az EU-párti jobboldali GERB-ben, azaz Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök pártjában kezdett politizálni, de volt a Világbank vezető közgazdásza, az Európai Bizottság alelnöke, illetve esélyes jelölt az ENSZ főtitkári posztjára is.

Az Euractiv forrása szerint ugyanakkor Georgievából azért nem lehet bizottsági elnök, mert ő „Orbán jelöltje”. A lap arra is emlékeztet, hogy nem volt vitáktól mentes bizottsági alelnöki pályafutása sem. Többször is az Európai Bizottság kontójára látogatott meg ENSZ-eseményeket azért, hogy a saját ENSZ főtitkári kinevezése mellett kampányoljon. Az is ellene szól, hogy olyan országból érkezik, ami sem a schengeni zónának sem az eurózónának nem tagja, tette hozzá az Euractiv forrása.

Korábban szintén a hírporták jelentette, hogy „kirúgta” az Európai Bizottság elnöki tisztségéért folyó versenyből Manfred Webert a szociáldemokrata és az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) nevű európai parlamenti frakció azzal, hogy kizárták a néppárti politikus támogatását.

Manfred Weber ugyanakkor eszébe sincs feladnia, és továbbra is fenntartja, hogy az európai parlamenti választás eredménye alapján neki mint az Európai Néppárt csúcsjelöltjének kell megkapnia az Európai Bizottság elnöki tisztségét. A néppárt politikus erről egy vendégkommentárban írt a Die Welt című konzervatív német lap szerdai számában.