Lesznek ExperiDance-előadások, de ezen a néven új produkció már nem születik

Elmérgesedett a vita az ExperiDance két alapító-tulajdonosa, Román Sándor művészeti vezető és Vona Tibor ügyvezető között. Román kemény hangvételű közleményben a gazdálkodást kérte számon az ügyvezetőn. Vona ma sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi hónapokban a társulat körül történt eseményeket, egyúttal válaszolt is tulajdonostársa felvetéseire. A sajtótájékoztatón mi is ott voltunk.

Sajtótájékoztatót hirdetett csütörtök délelőttre az ExperiDance táncegyüttes menedzsmentje a tánckar Váci úti komplexumába, melynek témája a társulat jövőkép-koncepciója és az új művészeti vezetés bemutatása volt. Mint arról korábban az Alfahír elsőként számolt be, az ExperiDance – a sajtóban viharos gyorsasággal elharapózott álhírrel ellentétben – nem oszlott fel, bár az előadások időszakos leállítását – nyolc táncművész távozásával indokolva – elismerték.

Nem oszlik fel az ExperiDance | Alfahír Cáfolja az ExperiDance táncegyüttes menedzsmentje, hogy a feloszlatás mellett döntöttek volna. Az erre vonatkozó cikkek megjelenése előtt egyetlen újságíró sem kereste a tánckar vezetését, ezért közleményben ismertették az együttes helyzetét. Határozottan cáfolja az ExperiDance menedzsmentje azokat a sajtóértesüléseket, melyek a táncegyüttes feloszlásáról szólnak. Az Alfahírhez is eljuttatott közleményük szerint:

Hogy a mai sajtótájékoztató mégis több lett, mint amit a meghívóban feltüntettek, arról Román Sándor, a tánckar korábbi művészeti vezetője, egyben az egyik társtulajdonos gondoskodott. Szerda délután ugyanis az MTI OTS Üzleti Sajtószolgálatán keresztül az alábbi közleményt tette közzé:

Veszélyben a magyar néptánc egyik legismertebb brandje – Először szólal meg az ExperiDance alapítója és szellemi atyja, Román Sándor



Román Sándor, az ExperiDance alapítója és társtulajdonosa a Társulat körül kialakult helyzetre, híresztelésekre és a korábbi ügyvezető által a Népszavának adott nyilatkozatára tekintettel, bár mindent megtett annak érdekében, hogy ne 19 év megszégyenítésével érjen véget Vona Tiborral közös története, belátta, hogy nem hallgathat tovább, hiszen azon magyar néptáncot kedvelő nézők, akik az elmúlt években kiálltak mellette és a Társulat mellett megérdemlik a magyarázatot.



Román Sándor 20 éve, a magyar népzene, néptánc és a klasszikus balett közös mezsgyéjén haladva forradalmian új, és a színházi, filmes közelítés hozzáadásával pedig nemzetközileg is rendkívül sikeres, dedikáltan magyar táncnyelvet és kultúrát alakított ki, épített fel. Az ExperiDance zajos nemzetközi sikere magyar siker. A társulat eredményeit, koreográfiáit, produkcióit nemzetközi szinten is Román Sándor koreográfusi tevékenységével az ExperiDance társulattal azonosítják. Most, nagyon úgy tűnik, jogi csűrés csavarással, valamint jogsértések alapos gyanúját felvető módszerekkel a 20 éves teljesítmény foglalatát adó társulat létét veszélyeztetik, annak az – egyéb elismerések mellett – Érdemes művész és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett Román Sándor által létrehozott koreográfiáit einstandolva – veszélybe került egy sikeres magyar unikum, brand létezése.



Román Sándor:



„Az ExperiDance Társulat 19 éves fennállása alatt a két tulajdonos között a kezdetektől világos munkamegosztás volt: Én a társulat művészeti vezetője voltam, aki kizárólag az alkotó és kreatív feladatokkal foglalkozott – egy rövid időszakot leszámítva, amikor Vona Tibor megbetegedett –, míg Vona Tibor volt felelős az üzletvitelért, a pénzügyekért az ExperiDance cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok egyedüli ügyvezetőjeként.



2018 nyarán, miután az ExperiDance, illetve ennek kapcsán a nevem többször összefüggésbe került a sajtóban a kulturális TAO-val, felmerültek bennem kérdések: miként gazdálkodik a cég, mikre költ; vajon azon tervek közül, amiket az ExperiDance megalakulásakor még Szolnokon célul tűztem ki, – hogy a magyar néptáncot méltó rangjára kell emelni és meg kell ismertetni nemzetközi szinten is, hogy milyen hatalmas és egyedülálló kincs birtokában vagyunk, amely célokért ezen társulatot létrehoztam – miért késlekedik megvalósítani.



Sajnos azonban válaszokat nem kaptam, így nem volt más választásom, és jogi képviselőkhöz fordultam, hogy a cég gazdálkodását érintő kérdések, illetve annak tárgyában, hogy milyen üzleti tervek szerint végzi tevékenységét a cégcsoport, választ kaphassak. Vona Tibor azonban minden kérdés megválaszolásától elzárkózott és azt gondolom, hogy a kérdések egyre terhesebbek lettek számára míg végül 2019. április közepétől 8 táncos felmondásával az előadások ellehetetlenültek. Mint megtudtam, Vona Tibor időközben értékesítette tőlem független cégét a fia részére, aki innentől kezdve ugyanazt a tevékenységet kezdte folytatni, melyet ez idáig közös cégünk végzett, és legjobb tudomásom szerint az ExperiDance Produkcióit is elkezdte értékesíteni.



Mindeközben már folyamatos atrocitások értek engem és a tánckart is és bár erre az ExperiDance 19 éves fennállása alatt soha nem volt szükség, Vona Tibor ismeretlen okból biztonsági szolgálatot kezdett alkalmazni, hogy engem a táncosokat és a próbatermi munkálatokat sajátos módon ellenőrizzék.



Miután ezen atrocitások teljesen ellehetetlenítették a munkavégzést, az alkotást és a táncosokban félelmet szült, nem volt más választásom, elhagytam az ExperiDance próbatermeit, – oda jelenleg be sem léphetek, hiszen azt a Vona Tibor megbízása alapján dolgozó biztonsági szolgálat emberei megakadályozzák.



A legnagyobb megdöbbenés azonban akkor ért, amikor tudomásomra jutott, hogy néhány régi táncosom, gazdasági társaságot alapított annak érdekében, hogy az én szellemi termékemet „gyermekeimet”, koreográfiáimat Vona Tibor fiának a cégének közreműködésével az ExperiDance márkanév alatt mutassák be. Ezek a táncosok ma az ExperiDance próbatermeiben az én darabjaimat próbálják Vona Tibor fia cégének megrendelésére, egy őrző-védő társulás abszurd védelmében.



Miután láttam, hogy a gazdálkodás részletei továbbra is titokban maradnak, valamint nem az építkezés és a helyzet megoldása irányába tesz lépéseket, sőt, Vona Tibor egyáltalán nem hajlandó jogi és emberi értelemben érdemben kommunikálni a kialakult helyzetről, nem maradt más választásom: Vona Tibor ügyvezetőt ügyvezetői tisztségéből visszahívtam. Ennek ellenére, Vona Tibor jelenleg is a Társaságok ügyvezetőjenek állítja be magát és rendelkezik a társaságokkal.



Az a tevékenység, melyet Vona Tibor végez, megnyilvánult abban is, hogy az általam létrehozott, és életművem középpontjában lévő Táncakadémia működését – amely az utánpótlást jelentette volna a Tánckar és a néptánckultúra számára – szünetelteti, mindannak ellenére, hogy ezen lépésnek semmilyen gazdasági vagy egyéb alapja nem volt, a Táncakadémia jól prosperált.



Mind a mai napig elkötelezett vagyok abban, hogy az általam megálmodott, a magyar néptánc művészeti örökségét továbbvivő Társulatot megóvjam, és annak szellemében, ahogyan megszületett, továbbéljen. Elkeseredéssel és döbbenettel figyelem, hogy Vona Tibor és fia valamint volt táncosaim egy része nélkülem, az én alkotásaimat felhasználva kívánnak érvényesülni, – azonban ezt a kérdést már én nem tudom rendezni, ez már a hatóságok feladata. A legnagyobb fájdalmam, hogy bárkiben, aki ellátogat az ExperiDance honlapjára, az a téves, valamint megtévesztő vélemény alakulhat ki, hogy ezen előadások egyeznek az általam létrehozottakkal, azzal azonos értéket képviselnek és a személyemhez köthetőek, pedig ez nem így van. Ezen előadások, bár az elnevezésük azonosnak tűnhet, már nem az én értékrendem szerint valósulnak meg.”

Román Sándor – a Blikk beszámolója szerint – ma délelőtt meg is jelent a sajtótájékoztató helyszíne előtt, de nem engedték be.

A cégjegyzékben nyoma sincs

A sajtótájékoztatón Vona Tibor ügyvezető leszögezte, Román Sándor nyilatkozata

nem valósághű, erőteljes csúsztatások vannak benne, időrendi sorrendek és zavarok vannak benne összekeverve.

Határozottan cáfolta, hogy Román őt „visszahívta” volna az ügyvezetésből, ismertette, a cégjegyzékben nem történt változás, nincs benyújtva változásbejegyzési kérelem sem.

Vona Tibor, az ExperiDance ügyvezetője Béli Balázs

Vona Tibor úgy fogalmazott, ez a történet ma már nem két emberről szól, hanem

egy hihetetlenül csodálatos emberi összekapaszkodás és emberi kezdeményezés.

Emlékeztetett, áprilisban a 48 fős társulatból nyolc fő távozott, de – tájékoztatott –

az akkori művészeti menedzsment 40 emberből 24-et nem volt képes kiállítani a színpadra,

nem voltak meg a kettőzések és a teljes repertoárt le kellett állítani, ez 55 előadást érintett.

Vona ismertette, 2027-ig szerződéssel rendelkeznek a székházuk üzemeltetésére, melyre több mint 800 millió forintot költöttek. Itt az irodák, a próbatermek, a raktárak és a táncakadémiának (utánpótlásképzés) a próbatermei találhatók.

Az ügyvezető azt is leszögezte, nem függtek a kultúrtaótól, mint mondta, stabilan tudtak volna működni, ha minden szekció ellátja a feladatát.

A szerződésekről szólva ismertette, a XIII. kerület tulajdonában levő RaM Colosseumra egy tízéves határozott idejű üzemeltetési szerződésük van, ez 2021. december 31-ig él. Cáfolta azokat a felvetéseket, hogy kiszervezések történtek volna, mint mondta, a jegyárbevételek továbbra is a cégcsoporthoz folynak be.

Vona közölte, az április 18-i leállás másnapján a próbateremben

egy ismeretlen zenei anyag, ismeretlen koreográfiai csomag próbálása folyt tovább.

Mikor feltették a kérdést, hogy miért nem a leállt repertoár próbája folyt, arra választ nem kaptak – közölte. Ekkor döntöttek úgy, hogy május 1-jétől ellenőrzés alá fogják vonni a próbatermi munkát, hogy a már megkötött szerződésekre tekintettel tudják, milyen ütemben történik a repertoár. Az ellenőrzés – mint közölte – annyiból állt volna, hogy a próbára érkező táncművészeknek alá kellett volna írni, hogy melyik darab próbájára érkeztek. Vona Tibor arról tájékoztatott, május 2-án a próbatermek, az öltözők és Román Sándor irodája is ki volt pakolva, a kamerarendszer felvételei alapján kiderült, hogy ez a lépés a művészeti vezető utasítására történt meg. A nyolc, akkor már felmondott táncművész után ekkor mindenki felmondott – ismertette. Egy héttel később viszont

elkezdtek csörögni a telefonok, és elkezdtek jelentkezni a művészek, hogy ők szeretnének visszajönni.

Újrakezdés

Román Sándor korábbi három háttérembere, táncosa, akik korábban is segédkeztek a koreográfiában, bejelentkeztek azzal a kérdéssel:

Mit kell tenni ahhoz, hogy újra legyen ExperiDance a színpadon?

A három művész, Morvai Veronika, Benkő Dávid és Újszászi András (a Re-Production Kft. képviseletében) jogi segítséggel körüljárták, hogy a Gyöngyhajú lány balladája, az 1001 év, a Fergeteges – Sissi legendája és a Cinderella című produkciók szellemi, szerzői és felhasználói jogai kié.

Vona Tibor, Morvai Veronika, Benkő Dávid és Újszászi András (b-j), az ügyvezető és az új művészeti vezetők Béli Balázs

Az Amazonok című produkciójuk premierjének elmaradásával kapcsolatban ismertette, haladékot is kaptak, az alkotói munka folyt, de januárban a művészeti szekció részéről ismét lemondták azt. Pedig Pozsgai Zsolt megírta a forgatókönyvet, Debreczeni Ildikó (őt idén a Kultúra 50 arca közé választották) elkészítette a jelmezterveket, Gömöry Zsolttal előkészítették a szerződést a zene megírására. Az értékesítő csoport pedig megszervezett számos bemutatót erre a megígért darabra – sorolta Vona Tibor. Azt is közölte, ez az értékesítő csoport azóta független cégbe szerveződött, mert így nem köti őket az a kitétel, hogy csak az ExperiDance előadásaival foglalkozhatnak, cserébe a táncműhely gyártson is produkciókat.

A Cinderella óta ebben a műhelyben nem készült produkció

– húzta alá az ügyvezető. (A családi mesemusicalt 2017 ősén mutatta be a társulat – a szerk.) Az értékesítőknek azonban emiatt óriási volt a bevételkiesése. Csakhogy ugyanezek szervezték össze az 55 lemondott előadást is, mely a cégcsoportnak negyedmilliárd forint bevételkiesést jelentett.

Az Experidance menedzsmentje Béli Balázs

Vona hangsúlyozta, mára elérték azt, hogy az ő közvetlen közreműködése nélkül is működne az ExperiDance. Kiemelte, Román Sándort sem küldte el senki,

saját maga, szabad akarata mentén felállt és kimet az ország legjobb luxus táncművészeti próbatermi körülményei közül.

Vona úgy vélte, az egész brandromboló procedúra

egy piacátvételi puccs akart lenni.

Az ügyvezető szerint

Román Sándor körül egy egyéves, precíz, jól kidolgozott munkával valamiféle más gazdasági vagy másmilyen befolyásoló erők jelenhettek meg,

mivel a volt művészeti vezető részéről semmilyen szándékot nem lát a leállított repertoár felújítására. Mint mondta, április 18-án leállat az ExperiDance, és

jelen pillanatban is formálódik valahol valami, melynek az lett volna a feladata, hogy belépjen azokra a helyszínekre, már kiszorítva a társtulajdonost és magát az ExperiDance-t.

Vona aláhúzta, jelenleg 34 művész jött vissza a társulathoz.

Távoltartás

Román Sándor kizárására reagálva Vona azt mondta, június elején, amikor elindult a visszaáramlás, a művészeti vezető ügyvédjével szabad bejárással megjelent a székházban, és „megfenyegette a táncművészeket”, hogy ha nem hagyják el a bázist, rendőrt hívnak rájuk, majd kizavarták a táncosokat, a volt kollégákat. A táncművészek – Vona szerint többüknek jelentős összeggel tartozik, így Román cége végelszámolás alatt áll – ezért

azt kérték, távoltartással biztosítsák a nyugodt munkakörülményeket

– ismertette. Vona hozzátette, Román Sándor visszatérhet a még mindig meglevő irodájába, ha vállalja, hogy hozzáad ahhoz az értékhez, melyről ők nem akarnak letérni.

Vona aláhúzta, őt az érdekli, hogy az emberek az ExperiDance néven megismert produkciókra jegyet kívánnak venni vagy sem. Felhívta a figyelmet, szeptember 19-én az 1001 év című produkciót előadják a RaM Colosseumban, és

garantálta, nem lesz minőségromlás az eddigi előadásokhoz képest.

Azt elismerte, megszorításokra kényszerülnek, a tartalékokból élnek, de így el tudják kerülni, hogy vissza kelljen adni az ingatlan svéd tulajdonosának azt a helyet, ami a kultúrának készült.

Önök szerint érdekli a nézőt, aki élményre fog jegyet váltani december 27-én, hogy az ExperiDance háttércégének ki az ügyvezetője? Pfff! Az érdekli, hogy megkapja-e azt, amiről hallott, vagy nem kapja meg

– szögezte le Vona.

Ugyanakkor kijelentette: annyira tisztelik a múltat, hogy

ExperiDance néven nem lesz több új produkció,

a mostani repertoár négy darabját fogják játszani, amíg a közönségnek igénye van rá. Azt viszont megígérte, augusztus 7-én Egerben és szeptember 19-én a RaM Colosseumban ExperiDance néven előadás lesz.

Román feljelent

Román Sándor az RTL Klub Híradójának azt mondta:

Szeretném, hogy beleláthassak azoknak a cégeknek a gazdálkodásába, amik Vona Tibor ügyvezetése alatt állnak. És ez az egyszerű kérdés ezt a végeredményt adta

– utalt az objektumból történt kitiltására a művészeti vezető. Azt is kijelentette, feljelentést tesz és bírósághoz fordul.

Újságírói kérdésre válaszolva Vona gazdasági vezetőjével együtt cáfolta Román állítását. Mint ismertette, a 2018. első félévi gazdasági dokumentációt Román ügyvédje nyomtatott formában, egy Excel-táblában, kategorizálva megkapta. Továbbá egy augusztus 16-i megbeszélésről létezik egy elektronikus levelezés, ezen a találkozón került volna sor az átadott dokumentáció átbeszélésére. Emellett – tájékoztatott az ügyvezető – az ő, valamint a művészeti vezető ügyvédje közti e-mailváltásban szerepel, hogy „korlátozás nélküli betekintést engednek bármifajta anyagba” a társaság székhelyén.

A sajtótájékoztatót követően a média képviselőinek lehetősége nyílt betekinteni a próbaterembe is. Fotós kollégánk, Béli Balázs meg is örökítette az éppen zajló próbát, melyet alábbi képgalériánkban tekinthet meg.