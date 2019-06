Egy fertőző baktérium miatt, Felcsútra költözik ideiglenesen a MOL Fehérvár FC

Mint ismert: az alig fél éve átadott székesfehérvári stadion antibiotikum-rezisztens baktérium telepedett meg, amely miatt a stadionban csak palackozott vizet lehet fogyasztani.

Az Azonnali szerint, mivel a baktérium kiirtása rendkívül nehézkes, ezért egyre biztosabbnak tűnik, hogy a montenegrói Zeta csapata elleni Európa Liga selejtezőt Július 18-án mindenképp Felcsúton fogja lejátszani a csapat a vadonatúj, 14,6 milliárd adóforintba került stadion helyett.

A rossz nyelvek szerint a stadionon átok ül. Eredetileg csak 12,62 milliárd forintba került volna, de olyan előre nem látható problémák léptek fel, mint hogy le kellett bontani a mindössze 11 évvel korábban épült főlelátót is, ki kellett váltani egy kábelt is, aminek a nyomvonalába esett egy aluljáró, és új zárt csatorna kiépítésére is szükség volt.