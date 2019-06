Semmibe veszi a több mint száz miskolci egészségügyi dolgozó hangját a kormány

Nem érdekli a dolgozók hangja a kormányt, megszüntetik a nemzetközileg is elismert miskolci Semmelweis Kórház szülészet-nőgyógyászatát - ismerte el Rétvári Bence Jakab Péternek címzett válaszában. A Jobbik frakcióvezetője írásbeli kérdésével az intézményben dolgozó 114 orvos és szakdolgozó hangját szerette volna eljuttatni a KDNP-s politikus főnökének, Kásler Miklósnak, aki az emberi erőforrások minisztere.

"114 miskolci orvos, ápoló, aneszteziológus levelet írt a szülészet megmentése érdekében a tekintetes hölgyeknek, uraknak, többek között a miskolci fideszeseknek is. Választ nem kaptak, így levelüket most én tolmácsolom Kásler miniszternek. Miután nekem kötelező válaszolnia, így kénytelen a levelet is elolvasni."