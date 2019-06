Jobbik: A kormány hallgassa meg a szakembereket a devizahitelezés ügyében!

A Jobbik felszólította a kormányt, hogy a devizahitelezés problémáinak ügyében ne hagyatkozzon kizárólag a Magyar Nemzeti Bankra (MNB), hanem vegye figyelembe azon szakemberek véleményét is, akik már nyolc évvel ezelőtt megmondták, hogy kell megoldani a katasztrofális helyzetet.

Varga-Damm Andrea, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatóján közölte, az Európai Bíróság a közelmúltban olyan döntést hozott, amelyet ő már egy nyolc évvel ezelőtt készített tanulmányában is felvetett.

Hozzátette, hogy az MNB-t nem tartja hitelesnek a kérdésben, hiszen a pénzintézetet a Svájci Jegybank elnöke már 2004-ben figyelmeztette, hagyjon föl a devizahitelek "rendkívül veszélyes ügylettípusának" alkalmazásával, ám szavai süket fülekre találtak.

Kérdésre válaszolva a jobbikos képviselő kijelentette, az Európai Bíróság és a Kúria állásfoglalásai alapján egy évre fel kell függeszteni az összes végrehajtást, ezt követően pedig el kell kezdeni újraszámolni a tartozásokat, akár forint alapon, legfeljebb 180 forintos svájcifrank-árfolyam mellett.

Varga-Damm emlékeztetett, hogy 2012-ben a módosabb és befolyásosabb adósok, kormánypárti képviselők, kormányközeli tisztviselők, magas rangú bírák és ügyészek - szám szerint 116 ezren - a svájci frank hiteleiktől 180 forintos, euró hiteleiktől 250 forintos árfolyamon szabadulhattak meg egy rövid, mindössze két hónapos periódus során. A Jobbik politikusa hozzátette:

nem csak a hatalom kegyeltjei léptek ekkor, sokan kénytelenek voltak pénzzé tenni az ingatlanjukat, hogy megszabaduljanak az adósságuktól.

Varga-Damm Andrea kijelentette: ha nyolc évvel ezelőtt nem a bankok irányították volna a közéletet, akkor a devizahitel-kérdés ma nem lenne kérdés,

"a bankok nem mentek volna csődbe, az adósok annyit fizettek volna vissza, amennyit vállaltak".

Az ellenzéki képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy az MNB nemrég épp azt a Patai Mihályt választotta alelnökévé, aki bankszövetségi vezetőként felelős volt azért, hogy a devizahiteleket széles körben elterjesszék a magyar társadalomban, illetve azért, hogy az adósok problémájára ne szülessen hatékony megoldás.

Varga-Damm azt is felidézte, hogy Patai közreműködésével adtak ki 2006-ban egy olyan kiadványt, ami a magyar embereket a devizahitelek felvételére buzdította, és amiért a mai napig senki sem vállalta a felelősséget, illetve melynek készítői a mai napig sem ismertek.

A képviselő asszony arra is rávilágított, hogy a Jobbikot 2014-ig ellenzékben is akadályozó, a javaslataikat semmiféle módon nem támogató politikai erők "hirtelen felébredtek", és úgy érzik, hogy most már nekik is ki kell állniuk a devizahitelesek mellett.

"Azt gondolom, hogy a politikai felelősséget mindenkinek vállalnia kell, aki részt vett a devizahitelek fenntartásában, és akik parlamenti pártként semmit sem tettek azért, hogy ezeket a hiteleket ne folyósítsák, illetve amikor megtörtént a baj, a károkat elhárítsák"

- mondta Varga-Damm Andrea.