Négy-öt érmet nyerhetnek a magyar úszók a vizes világbajnokságon

Jövő pénteken kezdődik a dél-koreai vizes világbajnokság, Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya szerint a két évvel ezelőtti, budapesti vb különösen jól sikerült, például a váltók várakozáson felül szerepeltek, végül hazai pályán 2 aranyat, 4 ezüstöt és 2 bronzot sikerült összegyűjtenie a magyar úszóknak.

Sós idén négy-öt érmet vár, a világranglista alapján három aranyra lehet esélyünk, reméli, hogy legalább egy meg is lesz ebből.

Hosszú Katinkáról, aki a vb-n öt egyéni számban indul, azt mondta, hogy

amit a Hét Domb (Sette Colli) versenyen produkált, az nekem kapitányként több volt, mint megnyugtató.

A klasszis ott 200 vegyesen győzött, 200 háton második lett. A szupertehetség Milák Kristóf szerinte jobbat tud az egyéni legjobbjánál, amivel már most is világranglista-vezető, de a vb-n Kenderesi Tamás mellé kapni fog egy erős amerikai és japán riválist is.