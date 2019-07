Hajó, ha nem jó

A lehető leghatározottabban le kell szögezni: Carola Rackete nem egy életmentő hős, hanem egy törvényeket és szabályokat áthágó embercsempész.

A 31 éves német nő azzal került be a köztudatba, hogy a német Sea-Watch alapítvány hajójának, a holland felségjelzésű Sea-Watch 3-nak a kapitánya, és az Észak-Afrikából lélekvesztőkkel öngyilkos útra vállalkozó illegális bevándorlókat pakolja fel, majd kérdés nélkül szállítja őket Olaszországba. Vagyis a jelen helyzetet tekintetbe véve, csak próbálkozott, igaz, igen erőszakosan.

Hiába figyelmeztették Olaszországból, hogy a líbiai partokhoz közelebb hánykolódó bevándorlók beszállítását nem engedélyezik, Carola Rackete – emberéleteket veszélyeztetve - tudatosan szorította félre az olasz pénzügyőrség egyik katonai hajóját a lampedusai kikötőben. A 31 éves nő azzal védekezett, hogy a hajója fedélzetén „rossz körülmények” alakultak ki, ezért tört magának utat.

A liberális sajtó hősként ünnepeli az őrizetbe vett, majd a nyomásgyakorlás miatt szabadon engedett Carola Racketet. Az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini azonban háborús bűnösnek tartja a német nőt, akinek szerinte börtönben lenne a helye. Salvini üzent is a német nőhöz hasonló önjelölt hősöknek: „ha nem tudsz mit csinálni, kirándulj egyet a Comói-tavon, dolgozzál önkéntesként az idősekkel vagy fogyatékosokkal (...), de ne a Földközi-tengeren töltsd feleslegesen az időt, nekinyomva az olasz pénzügyőröket az olasz kikötők dokkjának.”

De azt is javasolta, hogy legközelebb Németországba vagy Hollandiába vigyék az illegális bevándorlókat. Díjazzák a „hősök” erőfeszítéseit azok, akik nem látnak kivetni valót abban, ha valaki áthágja a törvényeket és nekimegy a hatóságoknak. Nemhiába jegyezte meg Salvini, hogy Németországban nem lennének ennyire toleránsak egy olasszal, aki német rendőrök életére tör. Mindenesetre Carola Rackete sem kerülheti el teljesen a büntetést, az olasz belügyminiszter ugyanis kiutasítja a német nőt Olaszországból. Lássuk be, igaza is van.