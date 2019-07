Egyre több helyre hordják hazánkba a külföldi szennyvizet

Székesfehérvár után Pápa-Tapolcafőre is jutott a külföldről érkező szennyvíziszapból. A Bakonyi Tájvédelmi Körzettől nem messze, egy Téglagyár bányájának felszínét töltik fel a szennyes hordalékkal, ami úgy tűnik hatalmas üzlet ma Magyarországon.

Emellett viszont elképesztő szagról is beszámoltak a helyiek: az N1TV riportjából kiderül, hogy van, amikor szélcsendben is érezni a telep "illatát", amely ráadásul nemcsak a fúrt kutak vizét, de a kilenc éve újra feltört karsztforrást is veszélyezteti.

Mint ismert, Székesfehérvár mellett működik egy hasonló telep, oda a horvát "termelés" felét viszik, de érkezik anyag Szerbiából, Szlovéniából, sőt, még az olaszoktól is érkezik iszap.