Összehívnák a honvédelmi bizottságot a katonai középiskolában történt szexuális bántalmazás miatt

Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának összehívását kezdeményezi a jobbikos Varga-Damm Andrea azzal a sajtóhírrel kapcsolatban, amely szerint májusban szexuális bántalmazás történt egy debreceni honvéd-középiskolában.

A politikus emlékeztetett az elmúlt napokban napvilágra került esetre, miszerint május 6-án éjszaka a Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában egy 9. osztályos fiatalt 10. osztályos társai lekötöztek és védekezésre képtelen állapotában szexuális erőszakot követtek el rajta. Az esetet követően fegyelmi eljárások indultak, aminek eredményeként öt diákot elbocsátottak az intézménytől.

Fajtalankodásig durvult a lekötözős játék a honvéd középiskolában | Alfahír A hvg.hu értesülései szerint egymás lefogásával és lekötözésével viccelődtek a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola diákjai május 6-án, az egyik éjszaka viszont nagyon eldurvult a „játék". A lap szerint az egyik 9. osztályos fiú következett a sorban, amikor 10. évfolyamos társa szexuális fajtalanságot követett el, kihasználva, hogy a fiatalabb diák nem tudott védekezni.

A képviselő úgy véli, hogy a debreceni honvédiskolában történt szexuális erőszak tényén felül még nagyobb problémát jelent, hogy az esetet megpróbálták elhallgatni a hatóságok elől. Amennyiben ugyanis valóban megvalósult a szexuális erőszak az súlyos bűncselekménynek számít.

„A hallgatás, a visszafogottság a jövőre nézve táplálja az ilyen tevékenységek újbóli felmerülését”

- jelentette ki kitérve arra, hogy ha nincs komoly következménye egy ilyen súlyos eseménynek, az azt érzékelteti akár az elkövetőkben, akár a környezetükben, hogy nagyobb baj nélkül meg lehet úszni egy ilyen cselekedetet.

A honvédelmi és rendészeti bizottság jobbikos alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az általa összehívott testületi ülésen meghallgatnák a honvédelmi minisztert, akitől arra várnak választ, hogy milyen következményei lettek az esetnek, illetve miért csak akkor történt feljelentés, amikor a sajtó elkezdett érdeklődni az ügy iránt.

A zárt intézmények világa

„A fiataloknak meg kell tanítani, hogy a súlyos bűncselekményeknek következményeik vannak, a bűntetőeljárás maga, ugyanis a prevenciót, a jövőbeli megelőzést is szolgálja.”

A jobbikos politikus ebben elsősorban a pedagógiára helyezte a hangsúlyt és azzal a javaslattal él a kormányzat felé, hogy hozzanak létre külön pedagógiai programot, amely megelőzné és kezelné a kollégiumi típusú intézményekben, zártan együtt élő fiatalok problémáit.

Varga-Damm kiemelte, hogy a konkrét esetben nemcsak az iskola igazgatójának, hanem a pedagógusoknak a felelőssége is felvetődik, hiszen nekik is kötelességük lett volna jelenteni az ügyet, ugyanakkor az erőszakot tevő gyerekek szüleinek felelőssége is fennáll.