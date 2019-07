A Tigázt is megszerezheti Mészáros Lőrinc

Az Index értesülései szerint a MET-csoport és Mészáros Lőrinc valamelyik érdekeltsége hamarosan beszippantja hazánk legnagyobb gázelosztóját, a Tigáz Zrt.-t.

A cég a legnagyobb ilyen hazai cég, 33 ezer kilométernyi vezetéket működtet. Alapvetően Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben aktív, de Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér és Komárom-Esztergom megyék egyes településein is ellátja a földgázelosztói feladatokat.

Mint írják: a két tulajdonos közül, a svájci központú, de azért erősen magyar kapcsolódású MET Holding sokféle energiakereskedelmi tevékenységet végez Európában (az utóbbi időszakban erőteljes terjeszkedésbe kezdtek, a több mint 10 milliárd eurós árbevételük 90 százalékát mára 26 ország gázpiacán szedik össze).

A másik tulajdonost nyilván be sem kell mutatni. Az Nemzet Mészáros Lőrince eredeti szakmájához híven az energetikában is otthon van: övé a Mátrai Erőmű, sőt, nem is olyan régen leigazolta Baji Csabát, a Simicska-idők erős energetikai emberét.

A lap úgy tudja, hogy a szakmai irányítás a MET-nél marad, igaz, erre azért hosszabb távon mérget nem lehet venni, hiszen a Mátrai Erőmű működtetése is így indult a Mészáros-csoport és a szakmabeli cseh EPH között, de pár hónap múlva a szakmai feladatokra kijelölt EPH már le is vonult. Akkor és ott a felek között végül nagyon elmérgesedett a viszony (igaz, a csehek állítólag nagyon szép profittal távoztak).

Mészáros Lőrincnek egyébként sűrű hete van: mint ismert, a hozzá köthető 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról.