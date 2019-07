Jakab Péter: minden hiteles képviselőjelölt és polgármesterjelölt számíthat a Jobbik támogatására

Az önkormányzati választások előtti utolsó napirendi felszólalásokkal kezdődött a pénteki nap a parlamentben, amely éreztette is hatását a felszólalásokon.

Szoci hiba

Először a szocialista Korózs Lajos szólalt fel, aki ha egy kicsit kevésbé akart volna demagóg/populista lenni, akár még sarokba is szoríthatta volna a kormányt, de ezt elmulasztotta. Ugyanis az MSZP-s politikus alapból arra akart volna rámutatni, hogy Magyarország több településének területére szállítanak be külföldről szennyvíziszapot, azonban bevezetésként közölte, hogy nem működik a rendőrség, oktatás, egészségügy, tűzoltóság, stb.

Rétvári Bence államtitkár pedig élt is a lehetősséggel, és egy szót sem szólt a szennyvíziszapról, csak az eredményeket sorolta fel.

"Persze, mindenki szeretne többet"

Az LMP-s Ungár Péter a szociális ágazatban dolgozók, illetve az otthonápolók sanyarú helyzetére hívta fel a figyelmet. Egyben hangsúlyozta azt is, hogy a pártja a jóléti állam fenntartásában és kiterjesztésében érdekelt.

Megjegyezte, hogy meglátása szerint az Orbán-kormánynak fontosabbak a multik, az Audi, a BMW, mint a szociális szférában dolgozók. Emlékeztetett arra is, hogy a nyugati határszélen dolgozó szociális munkások, ha átmennek a határon, több bérhez jutnak, mint a korábbi munkahelyük intézményvezetője. Ungár Péter hangsúlyozta, nagyon kevés szociális munkás keres többet a garantált bérminimumnál.

Rétvári Bence államtitkár válaszában leginkább politikai támadást intézett az ellenzéki pártokkal szemben. Majd sorolta az eddigi béremeléseket, 2010-hez viszonyítva, hozzátéve: "Persze, mindenki szeretne többet.”

„Mi, jobbikosok a tisztesség csendőrei leszünk”

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy a Jobbik 555 módosító javaslatot tett a költségvetéshez, többek között azt is, hogy építsenek fel Orbán Viktornak egy szobrot,

„mert minden diktátornak jár egy szobor, hogy a bukásakor legyen mit ledönteni”.

Szerinte az, hogy ezt visszadobta Kövér László, bizonyítja, hogy elolvassák a Jobbik javaslatait, tehát tudatosan utasítják el, hogy több pénz maradjon az embereknél.

Önök itt a nem az embereket képviselik, hanem a Fideszt – fogalmazott Jakab Péter.

Az önkormányzati választásokra kitérve arról beszélt, hogy 8 évig volt olyan városban önkormányzati képviselő, ahol 2010 óta nincs polgármester, csak egy fideszes helytartó, aki nem a várost képviseli a kormánynál, hanem a kormányt képviseli az embereknél.

Úgy tűnik, hogy egy fideszes helytartónak ennyi a dolga, jó hűbérúrként be kell szedni a jobbágyoktól az adót, és meg kell akadályozni a jobbágylázadást. És ez a feudális mentalitás kiterjed az élet egész területére – magyarázta a jobbikos politikus.

Szerinte ezért fontos, hogy az önkormányzati választásokon ne fideszes helytartókat válasszunk, hanem helyi lokálpatriótákat, akik kiharcolják, ami az embereknek jár, legyen pénz munkahelyekre, közlekedésre, városműködtetésre.

„Hiteles embereknek kell megküzdenie egy hiteltelen párttal, és ebben a küzdelemben minden hiteles képviselőjelölt, és minden polgármesterjelölt igenis számíthat a Jobbik támogatására”

– szögezte le Jakab Péter, hozzátéve: mert ennek a választásnak óriási a tétje, a tét az Orbán-rendszer lebontása.

„A magyar falvakban, és a magyar városokban fogjuk ledönteni azokat az Orbán szobrokat, amiket Önök, helyi kiskirályok felépítettek a fejekben”

– közölte a kormánypárti politikusokkal, hangsúlyozva nekik, véget fognak vetni a kinyilatkozások korának.

Ősztől nem a fideszes pártkatonákra, hanem szakemberekre kell bízni a települések vezetését, akik nem egy pártot, hanem a lakosságot képviselik, annak minden sokszínűségével együtt – utalt a közös ellenzéki jelöltekre a Jobbik frakcióvezetője. Ez a demokrácia. A demokrácia, pedig melós műfaj – fűzte hozzá.

Mert Magyarország nem egy stróman, egy lókupec, vagy egy párt birtoka, hanem a hazánk, és azt meg kell védeni mindenkitől, aki kifosztaná – fogalmazott a jobbikos politikus.

Jakab Péter szerint az igazi különbség nem a bal- vagy jobboldaliság, hanem az, hogy ki a tisztességes, és ki a tisztességtelen.

„A tisztességeseknek mi szövetséget kínálunk, a tisztességteleneknek pedig börtönt”

– szögezte le.

„Mi, jobbikosok a tisztesség csendőrei leszünk minden egyes magyar önkormányzatban”

– magyarázta Jakab Péter, hozzátéve: egyetlen lopás felett sem fognak szemet hunyni.

Soltész Miklós államtitkár a papírból felolvasott válaszába kicsit belezavarodva ugyan (arról beszélt ugyanis, hogy a Jobbik bevándorlásellenes erőkkel fogott össze…), leginkább csak Gyurcsány Ferencről beszélt.

Ki a magyar?

A párbeszédes Tordai Bence ismét kortes beszédet tartott Karácsony Gergely főpolgármester mellett, amire Dömötör Csaba propagandaállamtitkár újfent jelezte, a baloldal adót akar emelni – és Karácsony is azt fog.

Érdekesebbnek ígérkezett Vadai Ágnes (DK) felszólalása, mármint nem igazán az, amit ő mond – a lényeg, hogy továbbra is akadályozni kívánják minden területen a kormány munkáját, hanem az, hogy mi lesz erre a válasz.

Ugyanis a DK és a Fidesz azon veszett össze, hogy Gyurcsány-párt nem szavazta meg az EP-ben a kormánypárti jelölteket, és már tegnap is belengette a Fidesz, hogy a DK parlamenti bizottsági helyeit elveszik. Nos, erre Dömötör Csaba most is konkrét utalást tett, amikor azt kérdezte, hogy „jobb lenne, ha kormánypártok elvennék az ellenzéki képviselők parlamenti tisztségeit.”

Később Hende Csaba (Fidesz) szintén felszólalt ebben a témában, is szintén ezt javasolta.