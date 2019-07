Bevándorláspárti, jóban van Soros Györggyel, de a Fidesz így is saját sikereként próbálja eladni a jelölését

Bevándorláspárti, az Európai Egyesült Államok híve és még Soros Györggyel is jóban van Ursula von der Leyen, akinek az Európai Bizottság élére történő jelölését hatalmas sikerként próbálja meg eladni az Emmanuel Macronnal szövetkező Fidesz. Balczó Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője kérte számon a parlamentben a kormánypárti politikusokat, hogy mégis miért élik meg annak a német miniszternek a jelölését diadalként, aki gyakorlatilag bármilyen fideszes lejáratókampányban szerepelhetett volna.

"Annak idején élesen támadta Magyarországot, amikor a migránsáradattal szemben Magyarország megvédte a saját, s egyben a schengeni határokat."

Balczó Zoltán azt szerette volna megtudni a kormánypárti politikusoktól, hogy mégis miért támogatta Orbán Viktor azt a politikust az egyik legfontosabb uniós posztra, aki teljes ellentéte annak az eszményi vezetőnek, ami a miniszterelnök korábbi nyilatkozataiból kirajzolódik.

A kormányfő gyakran hangoztatta azt, hogy nem akar bevándorláspárti politikust az unió élére, ennek ellenére támogatta Ursula von der Leyent, aki a 2015-ös migrációs hullám idején német védelmi miniszterként az egyik leghangosabb kritikusa volt a magyar intézkedéseknek.

Von der Leyen volt az a német miniszter, aki az Angela Merkel német kancellár által meghonosított "willkommenskultur"-ból személyesen is ízelítőt adott az Európába özönlő százezreknek, amikor családjával illegális bevándorlókat fogadtak be.

Balczó emlékeztette arra is a fideszeseket, hogy az Orbán Viktor által preferált jelölt jóban van Soros Györggyel is. A miniszterelnök korábbi nyilatkozatai alapján szintén elképzelhetetlen lett volna, hogy Orbán, az egykori Soros-tanítvány egy olyan jelöltet segít az Európai Bizottság elnöki tisztségére, aki maga is jóban van a magyar miniszterelnök egykori szponzorával, az amerikai üzletemberrel.

A jobbikos politikus hangsúlyozza, hogy a V4-ek ezt a jelöltet találták alkalmasnak arra, hogy Manfred Webert a magyar kormányt szintén gyakran kritizáló Emmanuel Macronnal szövetkezve állítsák félre. A teljes felszólalás itt nézhető végig: