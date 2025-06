Marczingós László magyar és uniós fórumokhoz fordul a banki kartellezés miatt

A devizahiteles ügy nem alszik el, nem adják fel a küzdelmet – közölte kecskeméti, utcafórummal egybekötött sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A Jobbik országgyűlési képviselője arra biztatta a sajtó képviselőit és az érdeklődőket, hogy kövessék figyelemmel az elkövetkező napok-hetek eseményeit, mert – mint fogalmazott –

„számos meglepetést fogunk okozni”

mind a bankoknak, mind a kormánynak.

Felidézte, a devizahitelesek szabadságharcosaként is emlegetett ügyvéd, Marczingós László „legalább a reményt elhozta” a devizakárosultaknak az Európai Unió Bíróságán elért sikerével.

A Jobbik alelnöke felidézte, bár korábban a fideszes képviselők megakadályozták, hogy Marczingós László kifejthesse szakmai álláspontját a parlamentben, de a Fogyasztóvédelmi Albizottság ülésén végül időkeret nélkül elmondhatta azt.

Z. Kárpát azt mondta, már kormányoldalon is érzik, hogy az ügy tarthatatlan, már arról beszélnek, a Lex Marczingóst milyen irányba vigyék. Az ellenzéki honatya úgy látja, lesz elmozdulás a kérdésben, ez pedig erőt kell, hogy adjon a devizakárosultaknak.

„Nem lehet forintban mérni az átvirrasztott éjszakákat, a tönkrement egészséget, a szétszakadt családokat, az elhunyt honfitársainkat”

– mondta a jobbikos képviselő, aki közölte, egy devizahiteles kártérítési alap felállítását szorgalmazzák.

Z. Kárpát közölte, bár devizás témában „forró őszre” számít, de ő még a parlament nyári szünete előtt szeretne elérni sikereket az ügyben.

Marczingós László a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a folyamatban levő devizahiteles pereket felfüggesztik a bíróságok, a Kúria pedig jogegységi eljárást indított, de azt még nem tudni, a nyári ítélkezési szünet előtt megszületik-e ez a döntés. Az ügyvéd felidézte, a korábbi ilyen jellegű eljárások során a legfőbb bírói fórum megkérte a fogyasztóvédelmi szervezetek véleményét is, más kérdés – tette hozzá –, hogy végül nem volt tekintettel ezekre.

A jogi szakember kiemelte,

elsősorban nem az államnak, hanem a tisztességtelen hitelezőknek van anyagi felelősségük, a bankoknak kell rendezniük ezt.

A bírósági eljárásokat illetően Marczingós azt mondta, ismét beindult „a megfélemlítés és a jogi terror”, ismét érkeznek a kamarai feljelentések ellene. Ez annak ellenére történik, hogy létezik egy nemzetközi megállapodás az ügyvédi hivatás védelméért. Megjegyezte, az ügyvéd kollégáival is beszélgetve azt tapasztalja, ők is félnek egyrészt a bíróságoktól, másrészt a szakmai ügyek kihívásaitól. Ám ha a bíróságok ezt nem fejezik be, akkor a devizakárosultak hátán csattanhat az ostor – mondta.

Marczingós László azt kérte a károsultaktól, álljanak ki magukért, ne hagyják abba azt, hogy bemennek a bankokhoz, a közjegyzőkhöz, a végrehajtókhoz. Azt ígérte, megteszi a feljelentést a banki kartellezés ellen, és azt bejelenti az Európai Unió Bírósága elnökének és az Európai Bizottság elnökének is.

Ehhez kéri a magyar európai parlamenti képviselők támogatását is

– húzta alá az ügyvéd.