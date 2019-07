Gyárfás visszakapja a 200 milliós óvadékot

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint visszakapja a 200 milliós óvadékot a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás. Az ügyben Portik Tamás kapcsán megállapították, hogy a bizonyítékok alapján vádemelésnek lenne helye, viszont inkább a perújítási eljárást tartják megfelelőnek.

Gyárfásról azt is hozzátették, hogy a legenyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt többször is járt külföldön, de mindig visszatért, ezért nem tartják indokoltnak a kényszerintézkedés meghosszabbítását, Gyárfás vissza is kapja a 200 milliós óvadékot.