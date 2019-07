"A végrehajtások áldozatai csak vonalkódok a Fidesz szemében"

Átmenetileg talán megoldódott a júniusban kilakoltatott soroksári asszony lakhatása. A különféle követeléskezelők továbbra is a nyakára járnak, a 75 ezer forintos nyugdíjának harmadát továbbra is levonják. Persze olyan is akad, akik segítő kezet próbál nyújtani.

Mint ismert, épp ma látott napvilágot a hír, a kilakoltatási moratórium április végi lejárta óta május végéig csaknem ezer családot tettek az utcára: