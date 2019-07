"Választási krumplimat sörre cserélném!'

Ismételten meghívták a politikai pártok ifjúsági szervezeteit a velencei EFOTT fesztiválra. Az eseményen igyekezett kitenni magáért mindenki. Volt itt ingyen sör, hátizsák, FIFA, de még óvszer is.

Idén ismételten meghívták az EFOTT fesztiválra az ifi szervezeteket. A felsorolás hiánya nélkül részt vett: a TizenX (Momentum), a LIFT (Liberálisok), a Jövő (LMP), a Sétáló Budapest (Puzsér), a Societas (MSZP), a Mi Hazánk Ifjai, a Fidelitas, az IKSZ (KDNP) és a Jobbik IT is. Mindegyik szervezet a Civil faluban foglalt helyet.

A Momentumnál most sem maradhattak el a szórakoztató elemek. A párt ifjúsági szervezete úgy tűnik „felelősségteljesen gondoskodni” akart a fesztiválózokról is, ugyanis lila óvszert osztogattak a fiataloknak. De lehetett beszélgetni Szél Bernadettel vagy Cseh Katalinnal, illetve FIFA-zni Fekete-Győr Andrással is. Igaz utóbbiban még van mit fejlődnie a párt elnökének. Egy sportsikert mégis elmondhat magáról a szervezet, ugyanis strandfociban a TizenX megverte a Mi Hazánk Ifjait 5:2 arányban.

A Jövőnél, napelem segítségével lehetett telefont tölteni, miközben a Legyen Ön is Milliomos című játékkal lehetett játszani és „zöldpolitikával” kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Természetesen kikapcsolódásként itt sem maradhatott el a FIFA 19. Itt megjegyzem, ezen sorok írója, meg is állt egy meccs erejéig, és sajnos 1 gólos vereséget szenvedett a Lazio együttesével.

Említésre méltó volt a Fidelitas sátra is, ahol szemmel láthatóan már idő előtt igyekeznek beletanulni a fiatalok az anyapárt „stílusába”. Napközben ugyanis ingyen sört (1 decit) osztogattak az arra felé járóknak.

Olybá tűnik, ez lesz a jövő ingyen krumplija/bözsije.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (KDNP) egy papi revendába öltözött fiatalemberrel várta az érdeklődőket. Ezen felül pöttyös labdával is lehetett tekézni. Egyébként többen is mikor a sátrukhoz értek, azt hitték a Momentumhoz van szerencséjük. Ugyanis a KDNP ifjúsági szervezetének zászlója szintén lila és egy X is található benne. Így többen is mire odaértek, csalódottan tovább is álltak.

A Jobbik IT-hez érve látszott, hogy az ifjúsági szervezet ebben az évben, igyekezett mindent beleadni. Külön füzettel is jelentkeztek, melyben különböző matricákat lehetett kapni. Volt köztük

„Ma este Németh Szilárdra iszom magam” vagy „Üzenjünk Brüsszelnek, hogy hívjanak meg egy fröccsre!”, de lehet, hogy a szervezet már a jövőbe is lát, ugyanis lehetett kapni "Választási krumplimat sörre cserélném!" matricát is.

A matricák olyan sikert arattak, hogy az esti koncerteken úton-útfélen olyan emberekbe botlottam, akik magukra ragasztották őket. Még a Pesti Srácok egyik újságírójának érdeklődését is felkeltette, rögtön írt is egy "hisztipubit."

A Jobbik ifjúsági szervezeténél lehetett zsákot, labdát, tollat vagy éppen sörnyitót nyerni. Ehhez nem kellett más, csak kitölteni egy műveltségi kvízt vagy kirakni a Nagy-Magyarország egykori vármegyéit. A négy nap alatt a legtöbben a Jobbik IT „fesztiváloázisnál” fordultak meg. Főként szombaton, amikor is a párt frakcióvezetőjével, Jakab Péterrel lehetett csocsózni.

A sátorhoz érve Keresztesy Gergő, a Jobbik IT elnöke fogadott, aki elmondta, hogy ebben az évben is bebizonyosodott, hogy minden ifjúsági szervezet számára rendkívül fontos a fesztivál. Hiszen itt egy helyen, egy időben rengeteg fiatallal lehet találkozni.

„A fiatalok is szeretik elmondani az álláspontjukat a politikával kapcsolatban. Csak manapság úgy érzik, hogy kevesen akarják hallani a hangjukat.”

Hozzátette, hogy az idén megpróbálkoztak valami újjal is, éppen ezért alakítottak ki, pálmafákkal teli oázist, a megpihenni vágyó fiataloknak.

„Azért fontos számunkra ez a fesztivál, mert itt néhány nap alatt több ezer fiatallal kerülhetünk kapcsolatba. Itt megtudnak minket keresni azok, akik szeretnének velünk találkozni”

- tette hozzá Keresztesy.

Óriási felháborodás kerekedett pár hete abból, hogy a VOLT fesztiválon két koncert között a a Schmidt Mária által megrendelt "propaganda kisfilmet" adták le, amelyben Orbán Viktor is szerepelt. Keresztesy Gergő szerint a kormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy "mindenhol ott legyen", ha kell az emberek arcába nyomja a kormánypropagandát - ha akarják, ha nem.

"Mi ezzel szemben csupán egy lehetőséget kínáltunk a fiataloknak, hogy találkozhassanak velünk és elmondják véleményüket. És ez egy óriási különbség!"

Az egyik legnépszerűbb játék a nagy-magyarországos kirakó volt

A Jobbik IT februárban megválasztott elnöke, az Alfahírnek beszélt arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak az elmúlt félévről.

„Nem vagyunk egyszerű helyzetben. Megpróbálok egy új vonalat vinni az IT életébe. Vannak terveink az őszre nézve. Sajnos az elmúlt egy év nem volt könnyű. Rengeteg probléma és támadás érte az anyapártot és ez mi ránk is hatással volt. Szerencsére, mostanra ismét talpra álltunk és megyünk tovább. Nem szabad feladni. Sőt, most kell igazán harcolni.”

Keresztesy Gergő megjegyezte, hogy a Jobbik jövője azon is múlik, hogy a közösségi erejét megtudja-e mutatni a választóknak, és ezen felül ne kizárólag, egy emberre épüljön a párt.

Mi vagyunk a párt utánpótlása, rengeteg olyan fiatal van a szervezetünkben, akire lehet támaszkodni a jövőben és innovatív ötletekkel rendelkezik

– zárta mondandóját a Jobbik IT elnöke.

Az EFOTT fesztiválon egyébként a rendkívül változatos idő ellenére is több tízezren vettek részt. Külön öröm volt számomra, hogy a pártok ifjúsági szervezeteinél is milyen sok fiatal fordul meg. Lehet, hogy mégis érdekli a fiatalokat a politika, csak másként kéne velük kommunikálni. Másfelől pedig tudatni kell a fiatalabb generációkkal, hogy igenis számítanak rájuk.