Csúszik vagy sem az új Nemzeti Alaptanterv?

A napokban fejeződhet be az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) és a kerrettantervek megalkotása. Erről nemrég Bódis József oktatási államtitkár beszélt az Inforádiónak.

Eredetileg már 2019-ben bevezették volna az új „hazafiasított” Nemzeti Alaptantervet, amit aztán eltoltak egy évvel.

2018-ban, az akkori kormányszóvivő, Gulyás Gergely még úgy nyilatkozott róla, hogy

„a NAT abban a formában, ahogy megkapták, biztosan nem lép életbe, mert komoly változtatásokra van szükség a történelemre, irodalomra, természettudományokra vonatkozó elképzeléseken. „

Azonban most, a köznevelési törvény tárgyalásakor olyan hangok is előkerültek, hogy egy újabb évet csúszik a bevezetés. Ezt erősítette az a tény, hogy két évvel meghosszabbították az új Nemzeti alaptanterv (Nat) megújításáért felelős miniszteri biztos, Hajnal Gabriella kinevezését.

Hajnal Gabriellát márciusban nevezték ki erre a posztra, ám eredetileg megbízatása szeptember elsejéig szólt. A hosszabbítás értelmében viszont még 2021 szeptemberéig felügyelnie kell az új Nat bevezetésének előkészítését.

Bódis József egyébként ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy

bízik benne, hogy már jövőre bevezetésre kerülhet, de ez természetesen kizárólag a kormány döntésén múlik.

Az oktatási államtitkár megjegyezte azt is, hogy az első, 530 oldalas változaton rövidítettek, a dokumentum 330 oldalas, emellett bekerültek a hazafias neveléssel kapcsolatos elemek is, de az alap a kezdetektől nem változott.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás szerint a rövidítés annak köszönhető, hogy

„a korábbi tervek szerint a NAT-ból vezették le a kerettanterveket, most azonban egyszerre készítik el a kettőt. A tavalyi tervben a NAT túlságosan részletezett volt, olyan részletekkel teli, amelyeket a kerettantervbe kellett volna foglalni. Így lehetséges, hogy 200 oldallal rövidebb lehet.”

Szűcs Tamás szerint, ha valóban jövőre szeretnék bevezetni az új Nemzeti Alaptantervet, akkor már kora ősszel ismertetni kellene a szakmai szervezetekkel azok tartalmát.

Azt azonban nem tudta megmondani, hogy mire lehet számítani. Hozzátette, hogy vannak aggályai amiatt, hogy Takaró Mihályt bízták meg a NAT hazafiasításával.

A Fidesz-közeli Takaró Mihály szerint a kivándorlók szülei rossz szülők, és majd ő megmondja, ki a jó magyar író | Alfahír Takaró Mihály, a Fidesz által a Nemzeti alaptanterv (NAT) "hazafiasítására" kijelölt irodalomtörténész nagyon meredek kijelentésekkel debütált a 28. Jókai Mór Nyári Egyetemen Komáromban július 11-én. A féligazságokkal operáló előadásban a kormánypárti tudor az Új Szó tudósítása szerint elsőre még egész szelíden, mondhatni már önmagát meghazudtoló progresszivitással indított, kijelentette ugyanis, hogy: "a magyar nem arctalan tömeg, hanem mindenki önálló identitás".

Szűcs Tamás szerint azonban a pedagógusbérek esetleges emelése is múlhat az új Nemzeti Alaptanterv bevezetésén. Ugyanis a tavaszi sztrájktárgyalások során úgy tűnt, hogy a kormány a NAT bevezetésétől számítva, mutatna hajlandóságot a pedagógusbérek rendezésére.

A PDSZ elnöke jelezte, hogy eddig az intézmények a kötelező óraszámtól 10%-ban eltérhettek, az új NAT szerint azonban ezt a rugalmasságot eltörölnék, másrészt a megtartott órák száma személyenként némileg csökkenne.

Az új NAT mihamarabbi bevezetése egyébként több szempontból is tanácsos volna: egyrészt a kormány által is egyre inkább elismert többezres tanárhiány kezelése miatt, másrészt a több éve megoldásra váró pedagógusbérek rendezését is azonnal orvosolni kellene.

Az persze már egy másik téma, hogy mennyire lesz 21. századi és életképes az új oktatási szemlélet, illetve Takaró Mihály személye mennyire lehet garancia a „minőségi tanterv” megalkotására. Majd ősszel (talán) kiderül.