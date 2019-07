Vb-ezüstöt kardozott össze Szatmári András

A férfi kard egyéniben 12-15 arányú vereséget szenvedett Szatmári András a dél-koreai Oh Szangjuktól, így ezüstérmes lett a budapesti vívó világbajnokságon. Pedig jól indult az asszó, a magyar fiú 9-5-re is elhúzott, ezután azonban hullámvölgy következett, ahol 1 magyar tus ellen 8 koreai találat született. 13-10-ről nem sikerült újítani, így a dél-koreai Oh nyakába kerül az aranyérem, Szatmári a dobogó második fokára állhat fel.

A 64-es táblán előbb 15-10-re verte a georgiai Miheil Mardeleisvilit, majd 15-11-re a dél-koreai Kim Jun Hót. A nyolcaddöntőben az idei Európa-bajnokkal, az előző, 2013-as budapesti vb győztesével, az orosz Venjamin Resetnyikovval csapott össze, s mivel továbbra is nagyszerűen vívott, 15-12-re nyert. A negyeddöntőből a világranglista éllovasa, a tavaly ezüstérmes amerikai Eli Dershwitz ugyancsak 15-12-es legyőzésével jutott tovább, ezzel biztossá vált, hogy dobogóra állhat.

A fináléért Szatmári az iráni Mojtaba Abedinit könnyedén, 15-8-ra múlta felül, ezután következett a döntő, ahol sajnos alulmaradt. A magyar kardozó 2017-es győzelme után másodszor nyert érmet egyéniben világbajnokságon.

„A közepén jött egy KO vagy hullámvölgy, ahogy egyszer korábban is, de most nem sikerült belőle kilábalni – értékelt az MTK vívója. – Fejben ment el a döntő, nem a vívótudáson múlt. Azért nem sikerült nyerni, mert kilenc után nem csináltam több akciót. Sajnálom, hogy nem jött össze a vége.”

Kérdésre válaszolva elismerte, hogy ezzel az eredménnyel tett ugyan egy lépést az olimpia felé, de hangsúlyozta, hogy társaival a csapat kijutásában gondolkodnak.

Mindenképpen pozitív élményként marad meg bennem ez a világbajnokság, tudok örülni az ezüstnek is. Ha reggel felajánlják, elfogadtam volna

– nyilatkozott mosolyogva. Hozzátette, nagyon örül, hogy a közönség a második helyért is hálás volt neki.

Edzője, Gárdos Gábor szerint Szatmári a hétfői selejtezőben még feszült volt, de azon valahogy túljutott.

„Nehéz egy hazai vb-n vívni, de láttam, rajta, hogy ma menet közben feloldódik. Erős ága volt, egyre nehezebb asszók következtek. Jól vívott, szép tusokat adott végig. A döntő is a kezében volt, a pást közepén jól fogta ellenfelét, de kilencnél a dél-koreai stílust váltott, Andrisnak ezután jobban meg kellett volna mozgatnia őt. Ezzel együtt örülünk az ezüstnek is” – elemzett a tréner.

Hozzátette: egy mester nem okoskodhat bele abba, mi történik a páston.

Ez szellemi sport, a versenyzőre van bízva, mit csinál. Én maximálisan megbízom benne, és a szünetekben is inkább beszélgetni szoktunk

– mondta.