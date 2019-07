Nem tartatja be a törvényt Orbán Viktorral a házelnök, inkább átiratja

Levélben kérte még június végén a független Szél Bernadett Kövér Lászlót, hogy házelnökként szólítsa fel Orbán Viktort az Európai Tanács legutóbbi, június 20-21-i ülésével kapcsolatos beszámoló megtartására. Ez volt az a csúcs, ahol részben a magyar kormány vétójával bukott el az egységes, 2050-re megfogalmazott uniós klímacél. A csúccsal kapcsolatos beszámolót az országgyűlési törvény alapján kötelessége lett volna megtartania a kormányfőnek a parlament soron következő ülésén, viszont ezt nem tette meg.

A 24.hu azt írja, hogy Kövér László a független képviselő levelére küldött válaszában elismerte, hogy Szél Bernadettnek igaza van és a miniszterelnök törvényt szegett. Ugyanakkor mégsem amellett döntött a legendásan szigorú egykori KISZ-titkár, hogy házelnöki hatáskörével élve felszólítja Orbán Viktort a beszámoló megtartására, ehelyett védelmébe vette. Kövér azzal magyarázta meg, hogy a szokásjog alapján csak a fontosabb csúcsok után tart parlamenti beszámolót a miniszterelnök, de minden ET-ülés után tájékoztatják az ellenzéki képviselőket bizottságokon keresztül.

Ezután Kövér megoldásként a törvényt megszegő miniszterelnökhöz irányította a problémát, hogy oldja meg ő az egyébként teljesen egyértelmű helyzetet.

"A kiindulópont az, hogy a törvényeket Magyarországon mindenkinek be kell tartani – még a milliárdosoknak is, még az amerikai–magyar kettős állampolgároknak is meg az általuk pénzelt szervezeteknek is. Ebből Magyarország engedni nem tud, ez a mi életünk alkotmányos alapja."