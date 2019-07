Forró és nedves – így készül Tokió a 2020-as olimpiai játékokra

Magyar esélyek

Az elmúlt 2 nyári olimpián egyaránt 8 aranyérmet szereztünk, ezzel pedig előkelő helyet foglaltunk el mindkét esetben az éremtáblázaton. Azonban most nehéz volna megsaccolni, hogyan is végezhet a magyar csapat. Az kijelenthető, hogy nagyjából ugyanakkor küldöttséggel leszünk jelen, mint Rióban. Vagyis kb. 160 fővel. Ezen változtathat az, ha a két vízilabda csapat mellett, a női kézilabda-válogatottunk is kvótát szerez. Sajnos a férfiaknak szinte semmi esélye, illetve a többi csapatsportágban már nincs is lehetőségünk a kvótára.

Jó hír viszont, hogy a kisebb változások a mi malmunkra hajthatja a vizet. Azzal, hogy a 3x3-as kosárlabda is a program részévé vált, újabb éremesélyes szám került be a sportágak közé. Női válogatottunk ugyanis, a mostani világbajnokságon ezüstérmes lett. De ilyen pozitív változás az is, hogy most már mind 6 versenynemben lesz csapatverseny vívásban. A minket legjobban érintő módosítás azonban az volt, hogy kajak-kenuban mostantól nemzetenként 2-2 egység indulhat. Ennek következtében egyes számokban akár 2 érmesünk is lehet.