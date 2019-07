Jobbik: bizonyítsa be a kormány, hogy a magyar beteg fontosabb, mint a szír vagy a vietnámi

Lukács László György, a Jobbik egészségügyi szakpolitikusa közleményben reagált az Országos Onkológiai Intézetben tapasztalható áldatlan állapotokra.

"Minden beteg, de különösen a daganatos betegek emberhez méltó körülményeket érdemelnek az ellátás során. Ami a Kásler Miklós által korábban évekig vezetett intézményben – sajnos most már évek óta – zajlik, teljesen ellentétes ezzel az elvárással. Miközben arra jut pénz bőségesen, hogy adófizetői forintokból Vietnámban és Szíriában építsen kórházat a Kormány, addig Budapesten a halálos kórral küzdő, és a gyógyulásban reménykedő betegek egy alagsorban, méltatlan körülmények között kell, hogy várakozzanak. Mindezt Kásler Miklós tétlenül nézi. Ez is azt támasztja alá, hogy szakmailag is alkalmatlan a posztjára. A Jobbik elvárja, hogy Kásler Miklós, vagy alkalmatlansága esetén bárki más a kormányból, azonnal intézkedjen az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó méltatlan körülmények felszámolása érdekében! Bizonyítsák be, hogy a magyar beteg fontosabb, mint a szír vagy a vietnámi."

Egyébként tegnap a 24.hu, ma pedig az Index közölt róla riportot.