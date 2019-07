Visszaadnák Szentgotthárdot a szentgotthárdiaknak - és egy nyugat-európai várost építenének

Pénteken hivatalosan is bejelentették, hogy a Közösen Szentgotthárdért egyesület támogatásával Bartakovics Andrea lesz az ellenzéki polgármesterjelölt. Bana Tibor, a térség jobbikos országgyűlési képviselője az Alfahírrel ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy egy nyugat-európai várost kívánnak építeni az Egyesülettel, és érdemi változásokat akarnak elérni. Hangsúlyozta azt is, hogy parlamenti honatyaként, ahogy eddig, úgy ezután is mindent megtesz a város fejlődéséért, és aktív szerepet vállal a kampányban.

Aláhúzta azt is, hogy lenne lehetőség Szentgotthárd városát fejlődő pályára állítani, azonban a rendszerváltozás után a pártpolitikai érdekek ezt mindig korlátozták.

„Mi azt szeretnénk, hogy Szentgotthárd a szentgotthárdiaké lenne”

– fogalmazott a politikus.

Bana Tibor fontosnak nevezte, hogy a Jobbik nemcsak az országgyűlési, de az EP-választásokon is erősödést mutatott a városban, egyébként az egyéni jelöltek fele a párt logójával indul el, ugyanakkor egyesületi összefogás mellett döntöttek a Bartakovics Andrea támogatása kapcsán, ugyanis így még inkább hangsúlyozni tudják a lokálpatriotizmust és a Szentgotthárdért való odaadást.

Jó csapat állt össze, tele agilis ötletekkel

– szögezte le a politikus.

Bartakovics Andrea, az egyetlen párthoz sem kapcsolható civil jelölt lapunk érdeklődésére arról beszélt, hogy törzsgyökeres szentgotthárdi, és már a dédapja is részt vett a város vezetésében, emellett a helyi közélet szervezésében is aktívan részt vesz, a jelenleg gyógypedagógusként, szegregált csoportban, enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó polgármesterjelölt.

Arra a kérdésünkre, hogy mit tud ajánlani a szavazópolgároknak, azt felelte, hogy egy pártpolitika mentes kisvárosi közéletet. Mint mondta, egy kisvárosban nem föntről kell várni az ukázokat, hanem az itt élő emberekkel kell együttműködni, az ő javaslataik, munkájuk révén kell megvalósítani azokat az álmokat és terveket, amiket dédelgetünk, és amelyek akár a rendszerváltás óta elsikkadtak. Bartakovics Andrea az évtizedes lemaradás felszámolásában a fiatalságra is számít.

Kiemelte például a környezetvédelem kérdését, mert jelenleg például a Zöld Szentgotthárd program néhány kisebb rendezvényben merül ki, de ugyanilyen hangsúlyos számára az energiaváros projekt is. Bartakovics Andrea szorosabbra fűzné a regionális kapcsolatokat a hármas határnál, illetve nemcsak kulturális, hanem gazdasági szempontból is számítana a szlovén és német közösségekre.

Szentgotthárdot már 9 éve a fideszes Huszár Gábor vezeti, a jobbikos önkormányzati képviselőjelölt, Lábodi Gábor azt ígérte, hogy a következő hetekben bemutatják, milyen meg nem valósult ígéretekkel kábították a helyieket a kormánypárti politikusok.