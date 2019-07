Törvénytelen volt, hogy kiengedték az előzetesből a Viking ukrán kapitányát

Jogszabályellenes volt óvadék ellenében bűnügyi őrizetbe helyezni a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát - döntött a Kúria, a férfi mégsem megy vissza az előzetesbe. Jurij C. 15 millió forintért került ki az előzetesből, cserébe nyomkövetőt kell viselnie, nem hagyhatja el Budapestet és heti kétszer kell jelentkeznie a hatóságnál.

A Legfőbb Ügyészség fordult a legfőbb bírói fórumhoz, miután az első- és a másodfokú bíróság is elutasította beadványukat, amellyel megakadályozták volna, hogy a 28 halálos áldozatot követelő május végi hajóbalesettel kapcsolatban gyanúsított ukrán férfi szabadlábon védekezhessen. Az ügyészség szerint Jurij C. esetében nemcsak a szökés és elrejtőzés, hanem annak veszélye is fennáll, hogy befolyásolja a tanúkat és megsemmisíti a bizonyítékokat.

A Dunába borított Hableány kiemelése. A május végi tragédiát csak heten élték túl. Béli Balázs

A Kúria az ügyészség javára döntött, az indoklás alapján az óvadékról döntő kerületi bíróság rosszul értelmezte a jogszabályokat, a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék pedig elsiklott a hibák felett. Kiemelték: a bíróság jól mérte fel az ukrán férfi kiengedésével kapcsolatos veszélyeket, azzal szemben viszont súlytalan ellenérveket soroltak fel.

A Kúria döntésével ugyanakkor nem kerül vissza automatikusan az előzetesbe a Viking Sigyn kapitánya, ahhol az ügyészségnek ismét indítványoznia kell a férfi előzetes letartóztatását.

Jurij. C. vezette azt a szállodahajót, amely még május végén borította Dunába a Hableány nevű kishajót a Margit hídnál. A balesetben 28-an meghaltak, az áldozatok a kétfős magyar személyzet kivételével dél-koreai turisták voltak.