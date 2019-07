Románia nem engedte át a szerbeknek küldött orosz fegyvereket, Magyarország igen

Aleksandar Vučić megdicsérte Vlagyimir Putyint, hogy a nyugati aggodalmak ellenére is nyélbe üthettek egy fegyverüzletet. Többen attól tartanak, hogy a szerb hadsereg erősítése felboríthatja a Balkán törékeny békéjét.

A megállapodás értelmében 30 darab használt T-72-es harckocsi és 20 darab BRDM-2 páncélozott jármű kerül Szerbiába Oroszországból, vélhetően az utóbbi típusból 10 már meg is érkezett déli szomszédunkhoz.

Ami még érdekesebbé teszi a hírt, hogy az AP beszámolója szerint Magyarország is érintett a történetben. Az orosz fegyvereladásokra vonatkozó uniós szankciók és korlátozások miatt Románia megtagadta, hogy rajtuk keresztül szállítsák a páncélosokat, ezért Oroszország a magyar légtér használatával juttatthatta célba azokat, pedig Magyarország is az Európai Unió része, tehát elvileg itt is ugyanazok a megkötések érvényesek, mint Románia esetében.

Arról nincs információ, hogy a magyar légtérig melyik országon/országokon keresztül jutott el a szállítmány.