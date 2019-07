Alig csökkent az üresen álló orvosi praxisok száma

Portálunk már többször is foglalkozott a koncepcióval, érdemes azonban röviden felidézni, miért is jutott eszébe a Fidesznek még 2018. április 4-én, hogy talán a magyar falvakkal is törődnie kellene. Már 2017-ben kezdtek szállingózni a hírek arról, hogy a kormány megszüntetné az 5000 fő alatti települések önkormányzatiságát.