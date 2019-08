Álmodozó: feljelentést tesz a Microsoft magyarországi korrupciós ügye miatt Hadházy Ákos

"Muszáj feljelentenem az ORFK és a NISZ Zrt. szoftverbeszerzéseit. Hiába az amerikai Igazságügy-minisztérium vizsgálata és a MS Magyarország beismerő nyilatkozata, a jelek szerint csak bütetőeljárásban lehet tisztázni, mi is történt valójában."

- írja MTI-hez eljuttatott közleményében Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő szerint az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. elismerte, hogy benne voltak abban a szoftverbeszerzésben, ahol túlárazott Microsoft-licenceket adtak el kormányközeli közvetítőcégeken keresztül állami szervezeteknek, az "extraprofitot" pedig Orbán Viktorhoz közel álló döntéshozók megkenésére fordították a vállalkozások.

Hadházy Ákos Facebook/Hadházy Ákos

Az LMP egykori társelnöke szerint "már nem mondhatja senki, hogy nem tudott arról, mi történik, a munka lényegi részét az amerikai igazságügy elvégeztet. Rendelkezésre áll a MS Magyarország vezetésének beismerő nyilatkozata is." Hadházy épp ezért úgy látja, hogy csak egy Magyarországon lefolytatott büntetőeljárás során lehet tisztázni, hogy az adóforintok pontosan kiknek a zsebébe vándoroltak.

Már megint egy Tiborcz Istvánhoz köthető ügyben nyomoz az OLAF Az OLAF is rárepült az úgynevezett Microsoft-botrányra, amelyben a miniszterelnök veje is érintett. Az ügyben az amerikai hatóságok már megállapították, hogy lefizettek magyar döntéshozókat, de nem várható, hogy lesz felelősségre vonás. Az EU Csalás Elleni Szervezete hiába állapít meg bármit, az exfideszes legfőbb ügyész a korábbi példák alapján megvédi a miniszterelnök közvetlen környezetéhez tartozó érintetteket, az Egyesült Államokban pedig nem indul eljárás, mert a Microsoft kifizette a kiszabott bírságot.

A beszerzéseket az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala is vizsgálja, Az ügyet korábban az Egyesült Államok is kivizsgálta, mivel egy amerikai cég, a Microsoft is érintett, akárcsak a miniszterelnök vejének egyik felszámolás alatt álló cége. Ugyan bebizonyították, hogy döntéshozókat kentek meg, de a Microsoft 25 millió dolláros büntetést fizetett be, így nem került sor tárgyalásra. A Politico korábban arról írt, hogy Orbán Viktorék egy vesztes választás esetén több év börtön elé nézhetnek az ügy miatt. Feljelentést korábban is tettek a korrupciós ügyben, de a magyar hatóságok szerint nem állt fent bűncselekmény gyanúja.