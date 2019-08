Újabb sokkoló gyilkosság Németországban: karddal ölt a szír bevándorló Stuttgartban

Újabb felkavaró gyilkosság taglózza le Németországot, egy szíriai állampolgárként regisztrált 28 éves férfi karddal mészárolta le korábbi lakótársát egy stuttgarti utcán, fényes nappal, szerdán. A németországi nagyváros rendőrkapitánysága és ügyészsége gyilkossággal gyanúsítja az elkövetőt.

Az MTI a hírösszefoglalójában azt írja: az elkövető kerékpárral elmenekült a helyszínről, keresésére egy rendőrségi helikoptert is bevetettek és még szerda este elfogták.

Az ügyészség közölte: csütörtökön kezdeményezte az előzetes letartóztatást, a bűncselekmény indítéka egyelőre ismeretlen. A kihallgatáshoz tolmácsot kellett biztosítani.

A Bild című lap a hírportálján azt írta, hogy az áldozat egy kazah származású német.

A támadó az egyik karját is levágta. Több tucat járókelő és környékbeli lakos látta a véres jelenetet. A YouTube-ra több videó is felkerült a borzalmas gyilkosságról, látható, hogy az elkövető többször is lesújt áldozatára.

A Bild szerint a feltételezett elkövető 2015-ben érkezett az országba. Bolti lopás és rongálás miatt büntetett előéletű.

A Stuttgarter Zeitung című lap beszámolója szerint a helyszínre érkező rendőrök holtan találták az áldozatot, testén több szúrt és vágott sebbel. A fegyver a szemtanúk leírása szerint egy „machete jellegű nagy kés” volt, egy bokorból került elő még szerda este.