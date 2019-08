Soroksáron a Jobbik polgármesterjelöltje mögé állnak be az ellenzéki pártok

A hat budapesti párt elnöke ma közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy - két kivétellel - megegyeztek a kerületi polgármesterjelöltekben, illetve heteken belül megállapodnak az egyéni körzetekben is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Karácsony Gergely ötpárti (MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd-LMP) támogatással indul főpolgármester-választáson Tarlós Istvánnal szemben. A Jobbik nem vesz részt ebben a kampányban, és nem is indít külön jelöltet.