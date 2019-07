Megegyezés Budapesten - a Jobbik Soroksárra fókuszál

A hat budapesti párt elnöke ma közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy - két kivétellel - megegyeztek a kerületi polgármesterjelöltekben, illetve heteken belül megállapodnak az egyéni körzetekben is.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Karácsony Gergely ötpárti (MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd-LMP) támogatással indul főpolgármester-választáson Tarlós Istvánnal szemben. A Jobbik nem vesz részt ebben a kampányban, és nem is indít külön jelöltet.

Karácsony Gergely egyébként egy fontos budapesti fordulópontnak nevezte a mai bejelentést, és óriási eredménynek tartja, hogy a sérelmeket és az eltérő indíttatásokat félre tudták tenni az ellenzéki pártok.

Most már csak pokoli sok munkával meg kell nyerni az önkormányzati választásokat - fogalmazott.

A szocialista Molnár Zsolt konkrétabb dolgokat is mondott. Például hangsúlyozta, hogy az április 6-ai négypárti paktum óta az együttműködés része lett az LMP (amely párt támogatja is Karácsonyt), illetve a Jobbik is, aminek a polgármesterjelöltjével, Bereczki Miklóssal szemben nem lesz ellenzéki verseny Soroksáron.

Arról is beszélt, hogy a XX. kerületben vállalhatatlanná vált az ex szocialista Szabados Ákos, aki közel került a Fideszhez, majd közölte, a jövő héten megnevezi a párt a saját jelöltjét

Molnár Zsolt elmondta azt is, hogy a IX. kerületben előválasztás lesz Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között.

A DK-s Gy. Németh Erzsébet szintén az örömét fejezte a megállapodás kapcsán, mert úgy érzi, egységben az erő. Egyébként hangsúlyozta, körzetekben is mihamarabb meg kell állapodni.

Hajnal Miklós (Momentum) az áldozatokról beszélt, ők például lemondtak Soroksárról a Jobbik javára, viszont annak örülnek, hogy Pikó András elindul a VIII. kerültben.

A jobbikos Bencsik János elmondta, most nem jobb és baloldal, hanem az önkényuralom és a jogállam támogatói között van választóvonal. Ha 2022-ben választást akarnak nyerni a pártok a NER-rel szemben, ahhoz pozicionálni kell magukat az önkormányzatokban.

A Jobbik az egész országban ledöntené a NER-t, ezért kész venni olyan megállapodásokban, amelyek ezt szolgálják - fogalmazott a politikus, aki szerint muszáj letenni a Fidesszel szembeni valódi polgári alternatívát.

Kanász-Nagy Máté (LMP) szűkszavúan nyilatkozott: az LMP azért részes az ellenzéki megállapodásnak, mert egy markáns zöldpolitikát kívánnak képviselni.

MTI/Szigetváry Zsolt

Megkérdeztük Karácsony Gergelyt Puzsér Róbertről. A Párbeszéd politikusa szerint azzal, hogy a publicista nem indult el az ellenzéki előválasztáson, kiiratkozott az ellenzéki jelöltek sorából.

"További teendőnk vele kapcsolatban nincsen"

- fogalmazott. Arra kérdésünkre, hogy azért még a Sétáló Budapest elvihet ellenzéki voksokat, így felelt:

"ellenzéki szavazatokat nem tud elvinni, tekintettel arra, hogy nem ellenzéki jelölt".

Kíváncsiak voltunk arra is, mekkora stratégiai hibának tartja, hogy április 6-án még kiszorították a Jobbikot és az LMP-t, hiszen ha hamarabb születik meg a megállapodás, több időt lehetett volna kampányolni is. Karácsony Gergely viszont kitért a kérdés elől.

"Szerintem óriási dolog az, hogy itt állunk, és hogy ennyien állunk itt, a jó munkához idő kell, úgy látszik, hogy erre az időre szükségünk volt"

- fogalmazott.

Bencsik János a Karácsony Gergellyel kapcsolatos kérdésünkre úgy felelt, hogy valóban nem fogják őt támogatni a kampányba, a párt szűkös erőforrásait Soroksárra, illetve az egyéni jelöltjeikre fogják fókuszálni. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt alkalmasságáról pedig majd a választók fognak dönteni - fogalmazott.