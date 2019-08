Telnek az évek, nem mindenhol épülnek az ígért uszodák

Hiába az évekkel ezelőtti ígéretek sora, hiába a minisztérium számonkérése, továbbra is vannak olyan tanuszodák, amik csak papíron léteznek.

Többek között ilyen a pásztói is, ami annak ellenére, hogy már egy tavaly januári dokumentumban is folyamatban lévő beruházásként szerepelt, jelenleg így néz ki:

A pásztói uszoda

Pedig a Nógrád és Heves megyei beruházások kapcsán már 2018. január 3-án kapott egy írásbeli kérdést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sneider Tamás jobbikos képviselőtől arra vonatkozóan, hogy hogyan állnak a munkálatok, és erre Rétvári Bence államtitkár egy sornyi sértegetés, személyeskedés után egy olyan dokumentumot küldött a Jobbik későbbi elnökének, amiben Pásztó is a 2014 óta folyamatban lévő és befejezett sportlétesítmény-fejlesztések között szerepelt.

Hasonlóan aktív beruházás zajlik Gazdagréten, a főváros XI. kerületében is. Erről a 444.hu nemrég azt írta, 2014 áprilisában kirendeltek egy kis ünnepségre néhány gyermeket is, hogy Simicskó István, akkor sportért felelős államtitkár mellett állva a politikus alapkövet rakhasson a földbe, majd megígérhesse, jövőre az ott álló medencékben fognak úszni a diákok. Nos, az uszoda közbeszerzési kiírása most jelent meg, 2019 nyarának végén, szóval lehet, lesz némi csúszás.