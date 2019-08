Poloska, vizeletes matrac - borzalmas állapotok a BKV munkásszállóján

Csábító propagandafilmekkel és feltételekkel csalogatja leendő dolgozóit a BKV. A jelentkezők csak a szerződés aláírása után szembesülnek azzal, hogy az ígéretek esetenként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Poloska, vizeletes matrac, nehezen viselhető szagok. Börtönökben is jobb körülmények uralkodnak, mint a BKV munkásszállóin - írja a Privátbankár.hu.

A lapnak nyilatkozó BKV-dolgozó arról számolt be, hogy a matraca vizelet szagú és dohos volt. Ezt ugyan kicserélték egy másikra, az viszont foltos és lyukas volt, vélhetően cigarettával égették ki. Ez a szoba ráadásul fizetős volt, az ingyenesség ugyanis csak a több ágyas szobákban történő elhelyezés esetén biztosított, amelyekben a pihenés eléggé korlátozott a különböző műszakokban dolgozó emberek folytonos jövés-menése miatt.

Mint kiderült, a dolgozó - saját költségen - bevásárolt tisztítószerekből és kitakarította a szobát, ám a helyzet nem javult: reggelente fáradtan, kialvatlanul ébredt és egyre több csípésnyom jelent meg a testén. Egész nap vakaródzott. A gondnoknő ágyi poloskára gyanakodott és azt tanácsolta neki, hogy egy szál alsógatyában költözzön át a szomszéd szobába, bár az még nem volt kitakarítva. József inkább az autóban aludt. Pár nap múlva az új, tiszta szobában hajtotta álomra a fejét, de ismét felriadt és „két bogarat sikerült összenyomnia” a gondosan mosott-vasalt lepedőn.

A lap beszámolója szerint ez már sok volt, azóta az autójában és a barátoknál alszik.

A fenti eset a BKV Dél-Pesti Üzemigazgatóságon dolgozók elhelyezését szolgáló Méta utcai munkásszállón történt, de Naszályi Gábor az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke szerint a többiben se sokkal jobb a helyzet. Akad olyan hely, ahol a kicsit magasabb buszsofőr csak összekuporodva fér el a gyerekekre méretezett ágyon. Apró szobák, lepusztult mosdók, kosz és lehangoltság mindenütt. Ennél a börtönökben is jobb körülmények lehetnek – mondta a portálnak a szakszervezeti vezető.

A szobákban időnként négy ember zsúfolódik össze, mindenhonnan lógnak a ruhák, csurig pakolva az ágy feletti polcok. De még két embernek is szűkös a hely, hiszen a hónap 30 napjából nem ritkán 25 napot itt élnek, itt alszanak, mosnak, esznek, pihennek és innen mennek dolgozni. Csakhogy ehhez valójában nincs elég tér. Az ágyak között alig 60-70 centiméternyi közlekedő folyosó marad, a száradó ruhák szinte a nyakukba lógnak. Mindenki egymás nyakába liheg, ami még pedáns tisztaság, kiváló minőségű bútorzat, felszerelt konyha és jó minőségű fürdő esetén is embert próbáló lenne, nemhogy mindezek teljes hiánya esetén.

A BKV nem látja ilyen rossznak a helyzetet. A Privátbankár körülményeket firtató kérdésére egy felsorolással válaszoltak, miszerint a szobákban az ágy, a ruhásszekrény mellett éjjeliszekrény, falipolc és éjjeli lámpa is van, sőt egyes szobákban még hűtőszekrény is. Igaz saját fürdőszoba nincs. Viszont kialakítottak közös helyiségeket, így társalgót, sőt egyes munkásszállókon konditerem is van.

(Fotó: Privátbankár.hu)