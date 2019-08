Donáth Anna: „Semmi nem igaz a propaganda fantáziálásából”

Donáth Annát, a Momentum európai parlamenti képviselőjét az egyik kormánypárti bulvárpropaganda-lap egy állítólagos névtelen levélre hivatkozva vádolta meg zaklatással. A képviselőnő a Facebook-oldalán reagált a cikkre, ami keresztül folyt az egész kormánymédián.

Donáth Anna azt írta, meglepődve tapasztalta, hogy friss házasként, pont a nászútja előtt vádolták meg azzal, hogy még tavalyelőtt, édesapja munkahelyén egy lányt zaklathatott.

„Korábban azt hittem, Vona Gábor és az őt vádoló transzvesztita úr történeténél vadabbat már nem tud felböffenteni a kormánypárti propaganda, de tévedtem”

- írta Donáth Anna.

Hozzátette: egyszer szívesen meghallgatná, mi az oka annak, hogy a fideszes szerkesztőségek tagjai sem a kórházak életveszélyes állapotát, sem a bődületes korrupciót, sem a borzasztó elvándorlást „nem veszik észre”,

„ellenben van idejük és ihletük kedvenc internetes pornóvideóikat és engem, a Momentum alelnökét egy cikknek hazudott konfabulációban összekombinálni.”

A Momentum politikusa leszögezte: semmi nem igaz a fideszes sajtótermékekben megjelent névtelen levélben leírt cselekményből.

„Bárki is vagy te, aki ezt írtad rólam, nézz a lányod vagy az édesanyád szemébe, és képzeld el, hogy róluk írnak ilyet. Képzeld el, hogy az állami propagandagép őket veszi célba. Ilyen rendszert építesz a hazug írásaiddal”

- tette hozzá Donáth Anna, majd tételesen is cáfolta a névtelen levél állításait.

1. A levélmű alkotója szerint az eset tavaly előtt, egy keddi Sziget-napon történt. Abban az évben egyetlen alkalommal, egy Quimby-koncerten voltam a Szigeten, de még a megelőző pénteken, és utána sem Békásmegyerre mentem, a közelében sem jártam.

2. A fikció szerzője szerint „saját szállodaként” használtuk az intézményt. Ennek semmi értelme nem lett volna, hiszen mellette áll a családi házunk, a saját szobámba is mehettem volna. A levélíró állítólag már akkor is a szomszédunkban (!) lakott, és most is ott él – ha így lenne, ezt is tudná.

3. Őszintén nem tudom, mit jelent a „nem részletezem, de rám támadt!”-vád, pláne egy olyan cikkben, ami azzal indul, hogy a névtelen cikkírónak a névtelen levélíró „részletesen leírta’”, miként történt a képzeletbeli zaklatás. Biztos van olyan szennyes fantáziavilág, ahol a „nem részletezés” valami egyértelműen, nagyon perverz dolgot jelent, de sajnos nekem mégis muszáj megkérdeznem: mi a vád? Önök szerint pontosan, fizikailag mit csináltam?

4. Soha senkit nem bocsátottak el amiatt, mert tőlem „védett” másokat. Soha senkit nem is zaklattam, sem itt, sem máshol. Továbbra is a lehető legszigorúbban védi a Momentum teljes közössége a zaklatás áldozatait, ebben nem kötünk semmilyen kompromisszumot.

Bejegyzése végén Donáth Anna azt írta, a leírt szónak súlya van, azért vállalni kell a felelősséget, ezért be fogja perelni a hamis történettel előálló propagandalapokat.

„Látni fogjuk, amint megszégyenülten állnak a bíróság előtt, válaszok nélkül, tények nélkül, valami homályos kitalációt védelmezve. Végig fogom csinálni, és fizetni fognak a hazugságért”

- fogalmazott a képviselőnő.

A fideszes sajtó először Donáth Anna édesapjáról, Donáth László evangélikus lelkészről írta azt, hogy a Gaudiopolis szeretetotthon egyik alkalmazottja feljelentést tett ellene zaklatás miatt. A BRFK elismerte, hogy feljelentés alapján 2019. június 13-án nyomozást rendelt el szexuális kényszerítés gyanúja miatt. Donáth László szerint politikai ügyről van szó, és lánya miatt került támadások kereszttüzébe.