Egészségügyi okok miatt nem indul újra a Fidesz polgármestere a XVII. kerületben

A Facebook-oldalán jelentette be Budapest XVII. kerületének fideszes polgármestere, Riz Levente, hogy egészségügyi okok miatt visszalép a jelöltségtől és nem indul újra az őszi önkormányzati választáson. Riz Levente 13 évig, 2006 óta vezette Rákosmentét. Utódjaként Horváth Tamás alpolgármestert nevezte meg.

„Szeretnélek Benneteket tájékoztatni, hogy szándékaim ellenére a betegséggel vívott küzdelmem még több energiát kíván, ezért most kizárólag a gyógyulásomra, valamint a családomra koncentrálok és visszalépek a polgármester-jelöltségtől”

- írta Riz Levente a kerületi lakosokat tájékoztatva a Facebook-oldalán.

„Hosszú évek vezetői tapasztalata alapján, erős bizalommal javaslatot tettem arra a jelöltre, aki helyettem méltó módon képviselheti a rákosmentiek érdekeit. Ajánlom figyelmetekbe Horváth Tamás alpolgármester kollégámat, aki eddig is megbízhatóan és alázattal végezte munkáját a kerületi polgárokért és biztos vagyok benne, hogy Rákosmente vezetése jó kezekben lesz nála. Természetesen erőmhöz és lehetőségeimhez mérten ezután is számíthattok rám, hisz Ti is tudjátok, milyen fontos számomra a kerület és az itt élők sorsa. Hálásan köszönöm mindenkinek az elmúlt tizenhárom év bizalmát és támogatását. Együtt olyan élhető, modern kertvárost építettünk fel, amelyre méltán büszkék lehetünk.”