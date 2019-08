A szakértői jelentések szerint több hibát is elkövetett a Viking kapitánya

Hibák sorát követte el a Viking Sigyn ukrán kapitánya, mielőtt a szabályosan közlekedő Hableány hajót a víz alá gyűrte – derül ki abból a jelentésből, amit a rendőrség által felkért hajózási szakértők készítettek. A hvg.hu birtokába jutott dokumentumok szerint semmi nem utal arra, hogy a Hableány kapitánya megpróbálta volna elkerülni az ütközést, hiszen neki volt elsőbbsége, így nem számított arra, hogy a másik hajó letarolja.

Máthé Zoltán/MTI

A május 29-i tragédia előtt a két hajó között nem volt kommunikáció sem, holott előzés előtt ez kötelező. A Hableány kapitánya sem érzékelte a veszélyhelyzet kialakulását, mert a hajó kormányállásából a körkilátást részben a kémény, valamint a felső fedélzeten elhelyezett ponyva korlátozta. Így a Hableány nem adott le figyelmeztetést a rádió 10-es csatornáján sem, és a veszélyhelyzetre figyelmeztető öt rövid hangjelzést sem adta le, ami azt jelenti, hogy tilos az előzés.

A lap szerint a dokumentumban többször leírják, hogy a Viking kapitánya, Jurij C. hibásan mérte fel a helyzetet, az adott körülmények – a másik hajó sebessége és iránya – között nem előzhetett volna, a vészhelyzetet az ő vezetéstechnikája okozta.

Mi több, a Viking radarberendezése is működőképes volt, az ütközés előtt másfél perccel riasztást is leadott. A hangokat a kormányállás rögzítette – innen lehetett visszahallgatni az utasok kiabálását is –, a radar hangja viszont minden bizonnyal le volt némítva.

A jelentés kitér arra is, hogy a Viking kapitánya azután sem jelentette rádión, hogy „ember a vízben”, hogy az utasok tájékoztatták a történtekről. A NAVINFO-n késve jelentette az esetet, és csak részinformációkat mondott el, a térségben közlekedő hajók felé nem volt közlemény. A cikk szerint a jelentés foglalkozik a Sigyn után hajózó Viking Idun kapitányával is, aki nem reagált az „ember a vízben” riasztásra, csak azután, hogy öt perccel később rádión beszélt Jurij C.-vel oroszul, aki elmondta neki, hogy egy másik hajóval ütköztek. Emiatt az Idun kapitányát is feljelentették segítségnyújtás elmulasztása miatt.

Korábban arról is hallani lehetett, hogy a Hableány egyáltalán alkalmas volt-e a hajózásra: valójában igen, a hajó műszakilag rendben volt. Ugyan saját radarja nem volt, de ez nem is kötelező. Felmerültek kérdések arról is, hogy miért nem volt még egy matróz a hajón, de az üzemeltető Panoráma Deck jogi képviselője, Sógor Zsolt a HVG-nek azt mondta, a rendelet szerint csak magasabb utasszám esetén kellett volna újabb matróz jelenléte, bár az ütközés miatt lehet, hogy ez csak eggyel több áldozatot jelentett volna.