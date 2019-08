180 milliót költött a BKV a klímákra, mégis ájuldoznak a buszokon a kismamák - Hamarosan kiderülhet, mire is ment el ennyi pénz

A napokban többször is beszámoltunk arról, hogy a Közlekedő Tömeg Egyesület látványos akció keretében hívta fel a figyelmet a BKV egyes buszjáratain uralkodó embertelen hőségre. A klímaberendezések sorozatos meghibásodásáról portálunk a BKV-t is megkérdezte, és enyhén szólva sem kaptunk kielégítő válaszokat.

A BKV sajtóosztályát azzal kapcsolatban kerestük meg, hogy:

Mi az oka, hogy nem működnek a klímaberendezések a buszokon?

Ha a berendezések valóban nap közben romlanak el, akkor milyen intézkedéseket lehet tenni ennek megelőzésére/elhárítására?

Eljutnak-e hozzájuk a panaszok, akár az utasoktól, akár a sofőröktől?

Korábbi években is jelentkezett-e ez a probléma, és ha igen, milyen mértékben?

Más közlekedési eszközök esetében kaptak-e hasonló jelzéseket?

Milyen lépéseket tervez a BKV a probléma orvosolására?

Mikorra várható az utasok komfortérzetének visszaállítása?

Bár tételes választ nem kaptunk a kérdésekre, a BKV "Kiemelt célunk utasaink komfortérzetének növelése" (:D) című válaszában az alábbiakkal igyekezett eloszlatni az Alfahír és a joggal felháborodott utazóközönség aggályait:

"A BKV Zrt. mindent elkövet annak érdekében, hogy az utasoknak nyújtott szolgáltatása a lehető legjobb színvonalú legyen, beleértve a járművek utaskényelmi szolgáltatásait. A klímaberendezések javítására és karbantartására 2019 júliusáig mintegy 180 millió forintot fordítottunk. A járműállomány fiatalítására a közelmúltban sikeres közbeszerzési pályázatot folytattunk. A napirenden lévő új autóbusz beszerzéseink prioritást élveznek, melyekkel az a célunk, hogy véglegesen megoldjuk a fennálló problémákat és lényegesen felfrissítsük a járműállományt."

A Közlekedő Tömeg által a BKV-buszokon mért hőmérsékletek Forrás: Facebook

Kiemelték, hogy a klímaberendezések meghibásodása "sajnos nem típusfüggő, a kiváltó ok minden esetben a járművek diagnosztizálását teszi szükségessé". Mint írják, a szolgáltatás megfelelő színvonala leghatékonyabban a járműflotta megújításával szavatolható, így ennek érdekében "a közelmúltban eredményes közbeszerzést folytattunk kulcsrakész autóbuszok vásárlására".

"Az új, kifejezetten budapesti igényekre specifikált járművek klímaberendezései és egyéb műszaki megoldásai is hosszútávon garantálják majd a magas szintű szolgáltatást és utasaink elégedettségét, ahogyan ezt az elmúlt években újonnan beszerzett autóbuszaink már bizonyították"

- szerepel a válaszban, melyből az is kiderült, hogy a BKV "elkötelezett a klímahelyzet és az általános műszaki állapotok javítása és az ehhez elengedhetetlenül szükséges járműcserék mellett". Továbbá azt is megtudhattuk, hogy a sofőröknek is komfortos, "klimatizált és szociális helyiséggel ellátott" pihenőhelyek állnak rendelkezésére (valamiért a vállalat munkásszállói már nem kerültek szóba...), valamint:

"Társaságunk képzett járművezetői a hőségriadó alatt is a legnagyobb biztonságban szállítják utasainkat."

Hozzátették:

"A forgalmi szolgálataink és az érdekképviseletek visszajelzései alapján számos viszonylaton történt üzemi menetrendi beavatkozás az elmúlt időszakban, amely biztosítja a munkakörülmények javítását, a végállomási pihenőidők növelését, továbbá mindezeken keresztül csökkenti az egy szolgálat alatt járművezetőink által teljesítendő fordulók számát."

A válasz arra viszont már nem tért ki, hogy miért uralkodik akár 50 fokos hőség is a buszok vezetőfülkéjében, vagy hogy pontosan mire is ment el az a 180 millió forint. Nem csoda, hogy a Közlekedő Tömeget sem igazán nyugtatták meg a fenti sorok.

Valaki már elájult a 40 fokban

Gyöngyösi Mátét, az egyesület elnökségi tagját is megkerestük a leírtakkal kapcsolatban, aki külön kiemelte, hogy a BKV korábbi magyarázataival ellentétben

a klímaberendezések nem nap közben, váratlanul mondják föl a szolgálatot, ugyanazokról a járművekről van szó, amikkel már 2018-ban is hasonló gondok voltak, egy-egy buszra pedig egymást követő napokon több bejelentés is érkezik hozzájuk.

"Úgy tűnik, hogy a klímákat nem javítják naponta, nem is törekszenek erre"

- fogalmazott Gyöngyösi, hozzátéve, hogy ha le is cserélik a meghibásodott buszokat, jellemzően a cserebuszokon sem működnek a légkondicionálók.

Szerinte az nem mentség és magyarázat, hogy nem típusfüggő hibákról van szó, hiszen

"ezeket a buszokat a BKV vásárolta, nekik is kell megfelelően karbantartani".

Gyöngyösi a hozzájuk beérkező utazói jelzésekből idézett egy sokkoló példát:

"A 9-es buszon augusztus 12-én, 10:44-kor egy terhes kismama el is ájult a kirívó hőségtől."

A BKV erre vonatkozó "megoldását" is végtelenül cinikusnak tartja, miszerint

a vállalat ahelyett, hogy biztosítaná a megfelelő utazási körülményeket, inkább kifizeti a hőség miatt rosszul lett utasok egészségügyi ellátását.

Arra ő is felhívta a figyelmet, hogy a sofőrök akár 50 fokban is vezethetik a buszokat, ami szerinte

nem csak kiemelten egészségkárosító, de balesetveszélyes is lehet, hiszen a buszvezetők koncentrációját és reakcióidejét is rontja, hogy napi 8-10 órát ilyen körülmények között kell eltölteniük.

Szerinte ezek a munkakörülmények ráadásul csak még jobban elriasztják az amúgy is létszámhiánnyal küzdő vállalattól azokat, akik netán sofőrnek jelentkeznének, de a már ott dolgozókat is eltántoríthatják a további munkától.

Az egyesület elnökségi tagja elmondta, hogy a Tudatos Közlekedő chaten ők naponta átlagosan 20 bejelentést kapnak az elromlott klímákról, de a napokban volt példa száznál is több panaszra, amiket mindig 24 órán belül továbbítanak a BKV-hoz. A vállalat mindig vissza is jelez, hogy kijavították a hibát, ám a későbbi panaszokból kiderül, hogy ez nem igaz.

A klímákra költött 180 millió forinttal kapcsolatban úgy fogalmazott:

"Ez az eredmény tekintetében elherdált pénz. Ha a járműállomány legalább harmadán ugyanúgy nem működik a klíma, akkor egyszerűen érthetetlen, mire költötték ezt az összeget."

Hozzátette: az ő információik szerint a BKV a legtöbb járműtípusra egy külsős céggel szerződött le a klímák folyamatos karbantartására, de ennek láthatóan nincs kézzelfogható eredménye.

A Jobbik utána jár, mire folyt el a rengeteg pénz

Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke az Alfahír megkeresésére elmondta:

"Ha a BKV idén júliusig valóban 180 millió forintot költött a klímaberendezésekre, akkor a helyzet súlyosabb, mint eddig gondoltuk."

Az ellenzéki párt fővárosi vezetője kijelentette:

még a mai napon közérdekű adatigényléssel fordul a BKV-hoz és kikéri a légkondicionálókra vonatkozó szerződéseket a vállalattól.

Mint fogalmazott:

"Nem elég, hogy a BKV-t a nyár és a tél is állandóan váratlanul éri, illetve sem a forróságra, sem a hidegre nincsenek felkészülve, az hogy ez ráadásul ilyen sok pénzébe is kerül az adófizetőknek, vérlázító és tarthatatlan állapot."

Bencsik János szerint az elviselhetetlen hőség "nem csak az idős embereket, de az erre érzékeny, magas vérnyomással küzdő utasokat és a kismamákat is fokozottan veszélyezteti". A legkiszolgáltatottabb helyzetben szerinte is a buszsofőrök vannak, amivel

"a BKV kimeríti a munkahelyi veszélyeztetés fogalmát".

Hangsúlyozta:

"A Jobbik követeli, hogy a BKV a nyilvánvaló mellébeszélés és felelősséghárítás helyett intézkedjen, és minden járművükön biztosítsák az elviselhető hőmérsékletet."