Levették a CBA szexistának tartott reklámját

Tegnap írtam meg, hogy a jó érzésű emberekből nemcsak szekunder szégyent válhat ki a CBA "Piros" reklámja, hanem egyesek - legalábbis az Egyenlítő Alapítvány - szerint a spot egyszerűen "sértő, szexista és ízléstelen". Ezért nemcsak a CBA-t, hanem a Magyar Reklámszövetséget, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségét és a Fogyasztóvédelmi Hatóságot is arra kérik, hogy állítsák le a reklámot.

Még aznap Balogh Gábor árnyalta a képet, amikor publicisztikát írt a meleggé varázsló plakáttól a mentálisan támadó bikiniig, megvilágítva a magyar fedettpályás paráztató és áldozatbajnokság állását - ugyanakkor azt mégis elismerve, hogy Icuka és a piros bikinis lányok életidegen performansza az áruház polcai között, ha nem is biztos, hogy sértő, de akkor is szexista és ízléstelen.

Akárhogy is, de ma már elérhetetlen a CBA videómegosztó-csatornáján a "jégkrémszopós" reklám.

A spot miatt egyébként közleményt adott ki szerdán a Magyar Reklámszövetség is - erről a hvg.hu számolt be. Ebben azt írták: minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve.

Az MRSZ rögzítette: